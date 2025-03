La Commission de la CEDEAO a réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité de genre et du développement humain lors du débat général de la 69e session de la Commission de la condition de la femme (CSW69) au siège des Nations Unies à New York. Prenant la parole au nom de la CEDEAO, la Commissaire au développement humain et aux affaires sociales, professeure Fatou Sow Sarr, selon un communiqué, a souligné les progrès réalisés par la région en matière de promotion des droits des femmes et d’inclusion sociale depuis l’adoption du Programme d’action de Beijing.

‘’Depuis Beijing, il y a eu des avancées majeures dans l’éducation des filles, la santé, et la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais notre engagement demeure inébranlable’’, a-t-elle déclaré. La CEDEAO a mis en avant plusieurs initiatives clés visant à améliorer les conditions de vie des femmes en Afrique de l’Ouest. Parmi elles, la mise en place d’unités de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables destinées aux jeunes filles et aux femmes en situation de vulnérabilité. ‘’Cette initiative ne se limite pas à l’hygiène, elle contribue également à l’autonomisation économique des femmes et à la préservation de l’environnement’’, a ajouté la commissaire.

...Autre programme phare : l’Initiative femme, paix et sécurité, qui documente la situation des femmes dans les zones de conflit et facilite leur implication dans les processus de paix. La CEDEAO plaide pour une plus grande participation féminine à la gestion des conflits. ‘’Oui, nous avons besoin d’un visage féminin dans la gestion des conflits pour une paix durable’’, a insisté la professeure Fatou Sow Sarr. Afin de mieux mesurer les progrès en matière d’égalité de genre, la CEDEAO a également développé deux outils innovants. L’Ecowas Gender Barometer (Ecogeb), qui établit une référence pour guider les politiques publiques et l’Indice sur l’égalité de genre, qui classe les États membres en fonction de leurs avancées dans la réduction des disparités de genre.

La Côte d’Ivoire occupe actuellement la première place, suivie du Sénégal et du Ghana. La CEDEAO se tourne résolument vers l’avenir, en misant sur le numérique et l’intelligence artificielle pour favoriser l’inclusion économique des femmes. La plateforme 50 Millions de femmes ont la parole a déjà permis à près d’un million d’entrepreneures d’accéder à des ressources financières et d’améliorer leur positionnement sur le marché grâce à l’Intelligence artificielle. ‘’Nous disposons aujourd’hui des outils et des données nécessaires pour agir de manière plus ciblée. L’égalité de genre n’est pas seulement un idéal, c’est une condition essentielle au développement durable de notre région’’, a conclu la professeure Fatou Sow Sarr.