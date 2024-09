Favoris de leur groupe (L), le Sénégal et le Burkina Faso s'affrontent ce vendredi pour lancer leur campagne dans ces éliminatoires de la Can Maroc-2025. Les Lions, devant leur public du stade Abdoulaye Wade, doivent d'entrée marquer leur territoire. Mais en face, les Étalons ne vont certainement pas se laisser galoper.

En 2022, année de leur unique sacre continental (Can-2021), le Sénégal avait disposé du Burkina Faso sur le score de 3 buts à 1. Sadio Mané, qui avait survolé la compétition, avait conduit les siens vers la victoire en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Mais ce vendredi, Lions et Étalons disputent une tout autre manche pour bien commencer cette phase éliminatoire.

Côté sénégalais, avec ce vivier de bons joueurs (Mané, Koulibaly, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, etc.), un tout autre résultat que les trois points pourrait être synonyme d'échec. D'autant plus que le Burundi, son challenger du 9 septembre, a remporté son premier match en s'imposant au Malawi (3-2).

“Il n’y a aucun match qui sera facile. Ce sera compliqué face à cette équipe du Burkina. Comme vous le savez, le Burundi a gagné, donc ce sera un déplacement très difficile. Mais c’est dans ces moments qu’on doit montrer notre motivation et démontrer qu’on fait partie des meilleures équipes africaines. C’est un mini-championnat. On est calme et prêt à aborder nos deux premières journées. On espère que ça va bien se passer”, commente l'entraîneur sénégalais avant le match.

Aliou Cissé, tout en appréciant la bonne atmosphère qui règne au sein de la Tanière, mise sur la fraîcheur de ses protégés pour créer le plus de soucis aux Étalons. “J’ai trouvé les garçons très heureux de se retrouver, comme d’habitude. L’ambiance est plutôt bonne. C’est une famille. Les garçons sont ambitieux et ont envie de continuer à écrire l’histoire de leur pays. Il faut essayer de gagner nos matchs. La clé sera la fraîcheur, parce que c’est un début de saison où les temps de jeu ne sont pas bien répartis pour tous les joueurs. Les matchs les plus difficiles à préparer sont ceux du début de saison. Mais on a bien travaillé”.

Aux côtés de son coach lors de la conférence de presse, Moussa Niakhaté a commenté la rencontre de ce soir. Selon le nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, le voyage vers Maroc-2025 doit débuter par une victoire contre les Burkinabé. “C’est un devoir de participer à la Coupe d’Afrique des nations. Le Sénégal doit être présent à chaque fois dans les phases finales de la coupe d’Afrique. On est très contents d’entamer cette nouvelle phase face au Burkina Faso. Comme l’entraîneur l’a dit, on est toujours très contents de se retrouver parce qu’on est tous des frères. Se retrouver pour défendre les couleurs du Sénégal, c’est un sentiment indescriptible. On a vraiment à cœur d’aller au Maroc et de faire ce qu’on doit faire, mais on va prendre ça étape par étape. On est très déterminé à prendre les trois points en réalisant une belle performance”.

Brama Traoré, coach du Burkina Faso : “Je suis content de commencer par le Sénégal.”

En conférence de presse également hier jeudi, le sélectionneur burkinabé, Brama Traoré, se réjouit de rencontrer le Sénégal. Selon le technicien, cette rencontre d'ouverture conditionne un peu la suite de leur campagne. “Je suis content de commencer par le Sénégal, parce que c’est le favori de ce groupe et c’est important de jauger notre niveau réel et de préparer les autres matchs avec plus de sérénité. Si on jouait le Sénégal plus tard, cela pourrait nous faire mal. Démarrer contre cette équipe nous fera beaucoup de bien”.

Dans son analyse, le sélectionneur des Étalons n'a pas omis d'évoquer le statut de favori dont jouit le Sénégal. “C’est déjà un match décisif face au favori du groupe. Ça va être difficile de démarrer contre le Sénégal, mais nous serons présents. Le match est d’un autre niveau, car nous devons considérer le Sénégal comme l’une des grandes équipes du continent. C’est une équipe qui a joué à la Coupe du monde et qui a été championne d’Afrique. C’est une équipe à respecter”.

Toujours est-il que pour Brama Traoré, c'est “un match comme les autres”. Lors de ce face-à-face, il mise sur une concentration durant les 90 minutes de ses protégés pour ne rien “regretter” à la fin. Car M. Traoré pense que “battre le Sénégal” n'est pas une chose impossible, même ici à Diamniadio.

Des stats légèrement en faveur du Sénégal

Bien que le Sénégal soit sorti vainqueur de sa dernière confrontation face au Burkina Faso lors de la CAN-2021 en demi-finales, il faut avouer que les statistiques entre les deux formations sont assez équilibrées. Lors des 10 derniers face-à-face, il y a eu 3 victoires pour les Lions, 2 pour les Étalons et 5 matchs nuls. À domicile, les Sénégalais pourraient espérer asseoir un peu plus leur hégémonie face aux protégés de Brama Traoré.

Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que c'est un derby ouest-africain, un type de rencontre souvent âprement disputé.

Mamadou Diop