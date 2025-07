L’équipe du Sénégal va effectuer sa deuxième sortie à la Coupe d’Afrique des nations féminine, Maroc-2024, cet après-midi (16 h), face à celle de la Zambie. Les Lionnes, victorieuses de la RDC (4-0), lors de la première journée, peuvent se qualifier directement en quarts de finale, en cas de seconde victoire.

Après la victoire retentissante face à la RD Congo (4-0), les Lionnes vont jouer leur deuxième match de la poule A de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Can), ce mercredi, contre la Zambie (3e, 1 pt). Les joueuses de Mame Moussa Cissé tenteront de confirmer leur belle entrée en matière en visant un second succès de rang synonyme de qualification directe en quarts de finale.

Cette fois, l’adversaire est d’un autre calibre. Demi-finalistes lors de la dernière édition, les Copper Queens veulent aller plus loin cette année. Et pourquoi pas un titre continental historique. Ayant manqué de peu une victoire face au pays hôte, le Maroc (2-2), après avoir mené au score à deux reprises, les Zambiennes visent les trois points contre le Sénégal (1er, 3 pts) pour se relancer.

Ce seront des retrouvailles pour les deux équipes qui s’étaient croisées en 2022 en quarts de finale. La Zambie avait éliminé le Sénégal à l’issue de la séance des tirs au but (4-2), après un score d’un but partout dans le temps réglementaire. Les Sénégalaises avaient ouvert le score par Nguénar Ndiaye (61e, 1-0), avant de concéder l’égalisation à la 70e mn.

Depuis cette confrontation, les deux sélections ont évolué et pris un nouveau cap.

Mame Moussa Cissé : ‘’Être à la hauteur de nos capacités.’’

Le Sénégalais, qui revenait dans la compétition après dix ans d’absence, a pris ses marques et revu ses ambitions à la hausse, selon le sélectionneur national. ‘’Nous sommes venus avec beaucoup plus de maîtrise par rapport à la dernière compétition. Nous connaissons mieux le potentiel de notre équipe, et nous connaissons beaucoup mieux les exigences de la haute compétition’’, avait déclaré Mame Moussa Cissé avant le premier match.

Les joueuses ont donné raison à leur coach par la démonstration face aux Léopardes. Mais cet après-midi, ce sera une autre paire de manches. Mama Diop et ses coéquipiers vont devoir sortir le grand jeu pour contenir l’équipe zambienne. Même si l’entraineur sénégalais a conscience de la qualité de l’adversaire, il estime que son équipe a les arguments pour faire face. ‘’Ce sera à nous de monter le curseur, d'être à la hauteur de nos ambitions, d'être à la hauteur de nos capacités, pour faire le match qu'il faut. Et je pense que si on le fait, on a des chances de faire un bon match demain contre la Zambie. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons respecter cette équipe, mais nous allons nous battre grandement sur le terrain, en mettant en œuvre notre potentiel, sur le plan offensif, sur le plan défensif, sur le plan mental’’, a soutenu Mame Moussa en conférence d’avant-match, hier.

De plus, coach Cissé a bien étudié le jeu de l’adversaire, qui, selon lui, a montré lors du match contre le Maroc ‘’beaucoup d’efficience’’. ‘’Ce sera à nous d’exploiter les manquements, les faiblesses de cette équipe-là, en jouant sur ses points faibles, pour essayer de faire la différence demain.’’ Les Lionnes ont montré beaucoup de qualité, notamment offensives, avec quatre buts, dont deux doublés pour Mama Diop et Nguénar Ndiaye. Le Sénégal a la meilleure attaque du tournoi.

Banda-Kundananji, le duo à museler

L’équipe de la Zambie est en pleine montée en puissance. ‘’C’est une équipe qui a de grandes qualités sur le plan athlétique, sur le plan de l'intensité du jeu, sur ses transitions, sur sa ligne d'attaque’’, a indiqué Mame Moussa Cissé. Les mondialistes se sont qualifiées à la Can sans coup férir, en infligeant un 12-0 (6-0 à l’aller et au retour) à l’Angola au deuxième tour des éliminatoires.

Les Copper Queens ont débarqué au Maroc avec un groupe jeune, détermine et ambitieux, mené par son attaquante de pointe, Barbra Banda. Icône du football féminin de son pays, puissante et décisive devant le but, la pensionnaire d’Orlando Pride en NWSL (D1 du championnat des USA) est une véritable locomotive pour sa sélection. La capitaine de la Zambie, qui joue sa première Can, n’a pas pris du temps pour se mettre en évidence en ouvrant le score après seulement 54 secondes de jeu face au Maroc. Elle forme avec Racheal Kundananji, également pensionnaire de la NWSL aux USA, un duo redoutable en attaque. La joueuse de Bay FC a inscrit le deuxième but zambien, sur un service de Banda. La défense sénégalaise a donc du pain sur la planche. Korka Fall et ses partenaires doivent se préparer à relever le défi physique que la machine offensive des Copper Queens va leur imposer.

L’entraineur de la Zambie mise beaucoup sur cette force offensive de son équipe pour atteindre les Sénégalaises. ‘’Nos transitions sont parmi les plus solides de la Coupe d’Afrique. Nous comptons leur faire mal dans ces moments-là, tout en développant davantage d’initiatives en possession’’, a déclaré Nora Häuptle.

Même si elle compte reconduire les principes d’‘’intelligence et de discipline’’ dans le jeu, la technicienne suisse envisage d’adapter l’approche en fonction des qualités des Sénégalaises, ‘’grandes, fortes physiquement et progressent techniquement’’.

Un peu plus tard en début de soirée (19 h), le Maroc (2e, 1 pts) va affronter la RD Congo (4e, 0 pt), qui tentera de décrocher son premier point, au moins dans ce tournoi, pour rester dans la course pour une qualification au prochain tour.

LOUIS GEORGES DIATTA