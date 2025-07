À l'issue d'une rencontre disputée, l'équipe nationale féminine du Sénégal est tombée face à la Zambie (2-3), lors de la 2e journée du groupe A. Les Lionnes avaient pourtant bien démarré la partie en ouvrant le score. Avec seulement 3 points, elles vont faire un résultat contre le pays hôte, le Maroc, ce samedi, pour rester dans la compétition.

Tout était réuni ou presque pour enregistrer une deuxième victoire de rang dans cette Can marocaine. Car le Sénégal avait très tôt donné le tempo. Nguenar Ndiaye avait ouvert le score tout en puissance sur un service de Meta Kandé (5e), son troisième but de la compétition à ce moment-là du match. Mais, les Sénégalaises se sont compliquées la vie, lorsque Racheal Kundananji et Barbra Banda ont profité d’une grosse erreur défensive pour remettre les pendules à l’heure sur une réalisation de la Ballon d’Or Africaine (12e).

Moins agressives, les Lionnes ont subi les assauts adverses et ont progressivement perdu en maîtrise, notamment dans l’entrejeu. Toutefois, malgré une équipe zambienne qui n'a pas cessé de monter en puissance lors de ce premier acte, les Lionnes sont rentrées aux vestiaires sur ce score de parité.

Des Lionnes sans défenses

Lors de la deuxième mi-temps, une défense sénégalaise fébrile a corsé les choses. Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont tout simplement permis à la Zambie de prendre l’avantage, en début de seconde période. Wolimata Ndiaye s’est trouée sur un long ballon zambien et a donné l’opportunité à Kundananji d’aller remporter son duel face à Adji Ndiaye (51e).

Quelques minutes plus tard, les partenaires de Korka Fall pensaient avoir l’occasion de revenir au score, à la suite d'une main litigieuse dans la surface de réparation. Mais la Var est intervenue et a jugé l'action pas du tout illicite. Nous jouions à la 58e minute.

Malmenées sur les attaques rapides des Copper Queens, les Lionnes ont eu l’opportunité de revenir à 2-2, mais Mama Diop, pour une de ses rares occasions de la rencontre, a vu Ngambo Musole stoppée sa tête, suite à un bon centre de Bineta Seck (68e). Dans la foulée d’un dégagement en catastrophe de Marieme Babou (72e), c’est Banda qui punissait à nouveau Adji Ndiaye, en marquant le 3-1 après avoir profité d’un tir de Kundananji repoussé par le dernier rempart sénégalais (74e). Fridah Mukoma avait même la balle du 4-1, mais a complètement loupé son puissant tir face à la gardienne du Sénégal (77e).

Une finale face au pays hôte

Ce raté a maintenu en vie le Sénégal, surtout que Nguenar Ndiaye, qui a tout tenté, a obtenu et transformé un penalty, commis par la gardienne adverse. Le quatrième but dans cette CAN de l’attaquante de Bourges a un peu réveillé ses coéquipières. Mais ce fut une réalisation et une réaction insuffisantes, puisqu’elles n’ont pas réussi à arracher le nul, malgré les nombreuses situations en fin de partie.

Les Lionnes devront vite se remettre de cette déconvenue et préparer sereinement leur dernier match de poule, samedi face au Maroc. Les protégées de Mame Moussa Cissé doivent impérativement s'imposer pour rester dans la compétition. Il faut dire que ce n'est pas gagné d'avance, car en face c'est le pays hôte qui ne compte que 3 points également comme le Sénégal.

MAMADOU DIOP