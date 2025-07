Déjà en tête de trois buts après une première demi-heure parfaite, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée du Real Madrid en demi-finales du Mondial des clubs (4-0). Après un nouveau succès face à un très gros d’Europe cette saison, le PSG n’est plus qu’à une marche de conquérir le monde. Ce sera dimanche, face à Chelsea, pour un quintuplé cette saison.

Il a fallu attendre près d’un an, mais Paris et Kylian Mbappé se sont enfin retrouvés. Au terme d’une demi-finale à sens unique, c’est le premier qui est reparti avec le sourire, quand le second est reparti les valises pleines, direction les vacances. On attendait beaucoup de ce choc entre le PSG et le Real, mais le suspense a fait faux bond et Madrid a fait pschitt (4-0). Paris a désormais rendez-vous avec Chelsea, pour tenter de remporter la première Coupe du monde des clubs dans ce format à la sauce FIFA.

30 minutes et c’est déjà tout cuit

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux équipes commencent la rencontre sur les chapeaux de roues ! Dès les premières secondes, Aurélien Tchouaméni tente sa chance de loin, juste avant que Khvicha Kvaratskhelia ne lui réponde en trouvant le petit filet extérieur de Thibaut Courtois. Le gardien belge est très vite mis à contribution par Fabián Ruiz, puis Nuno Mendes, devant lesquels il sort deux parades de folie. Sauf qu’acculés aussi vite devant leur but, les Madrilènes craquent très vite et Raúl Asencio fait n’importe quoi devant Ousmane Dembélé. L’attaquant en profite pour lui gratter le ballon et devancer la sortie de Courtois pour mettre le ballon dans les pieds de Ruiz, qui ouvre tranquillement le score (1-0, 6e). On se dit que l’entame parisienne est parfaite, mais tout cela va encore s’améliorer, puisque c’est au tour d’Antonio Rüdiger de déconnecter complet, en voulant dribbler Dembélé, encore lui. Cette fois-ci, le numéro 10 file seul au but et crucifie à nouveau Courtois (2-0, 9e).

Le Real a la tête sous l’eau à cause de ses centraux, mais ce n’est pas encore fini. Les Espagnols doivent en plus se coltiner Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous les deux très en cannes, qui n’ont de cesse de provoquer sur leurs ailes respectives. Les ailes ? Achraf Hakimi continue lui aussi d’en avoir et, lancé par Dembélé, il sert parfaitement Ruiz, encore bien placé, pour un doublé et pour, déjà, plier le match (3-0, 24e). Rien ne va pour le Real et, même lancé seul au but, Vinícius se fait reprendre par Mendes. De son côté, Kylian Mbappé n’y arrive pas, et le milieu madrilène est à la rue. Kvaratskhelia, Mendes et Dembélé mettent encore la défense ou Courtois à contribution, et on atteint la pause avec un score déjà acquis et des champions d’Europe en total contrôle.

Repos en vue de la finale

Comme on peut s’y attendre, le retour des vestiaires voit la rencontre largement baisser en intensité, entre des Madrilènes sans espoir, et des Parisiens en gestion. Les deux coachs ouvrent progressivement leurs bancs et la rencontre suit gentiment son cours. C’est tout de même l’occasion de voir Doué mettre le quatrième, avant de voir son but annulé pour un hors-jeu de Dembélé. Les Parisiens, même avec moins d’envie, arrivent tout de même à presser leurs adversaires à 70 mètres du but de Gianluigi Donnarumma. Le Real relève un peu la tête, se crée des situations (quand même pas des occasions) et on se dirige vers une fin de match anecdotique, avec Bradley Barcola percutant et Gonçalo Ramos en échec.

Sauf que Xabi Alonso en profite pour donner des minutes aux revenants Eder Militão et Dani Carvajal, et filer un dernier baroud d’honneur à Luka Modrić, qui quittera le club cet été. Mbappé se rebiffe et tente sa chance, quand Donnarumma repousse les quelques centres dangereux. Les dernières minutes voient bien Militão frapper deux fois et donner tout ce qu’il a, mais voit surtout Paris en remettre une couche, en contre-attaque. Hakimi parti en profondeur tente de trouver Barcola, qui ne peut pas frapper, mais amuse quand même la défense, avant de servir Ramos, tout en détente, et enfin létal, qui marque tranquillement pour un quatrième but (4-0, 87e). C’est l’occasion pour le Portugais de rendre hommage à son pote Diogo Jota et pour le PSG de célébrer un succès aux airs de déculottée.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes (Lee, 80e) – Neves, Vitinha, Ruiz (Zaïre-Emery, 67e) – Doué (Mayulu, 67e), Dembélé (Ramos, 59e), Kvaratskhelia (Barcola, 59e). Entraîneur : Luis Enrique. Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Valverde, Rüdiger, Asencio (Militão, 64e), Fran Garcia – Güler (Vázquez, 83e), Tchouaméni, Bellingham (Modrić, 64e) – Vinícius (Díaz, 64e), Mbappé, Gonzalo Garcia (Carvajal, 70e). Entraîneur : Xabi Alonso.

