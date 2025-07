Les sept candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’activent dans le partage de leurs ambitions pour cette discipline. Hier, c’était au tour de Mady Touré de présenter son programme, lors de la déclaration de sa candidature devant les acteurs du football.

Candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré a rendu public, hier, son programme. Le président fondateur de Génération Foot, qui va solliciter les suffrages des acteurs du ballon rond à ce poste pour la troisième fois, après 2013 et 2021, ambitionne de ‘’transformer le football sénégalais en une force compétitive, inclusive et moderne’’. ‘’A travers Mady 2025 et le soutien de tous les acteurs du football, nous voulons redonner au football sénégalais son âme collective et son efficacité structurelle. Cela passe par une gouvernance rénovée, un marketing et une gestion financière repensés, une politique de développement ambitieuse et une attention accrue au football amateur y inclus le football féminin, aux jeunes et à tout l’écosystème du football’’, a-t-il indiqué.

Le programme du candidat Mady Touré s’articule autour de sept axes. Le boss de l’académie de Déni Birame Ndao promet de mettre en place une ‘’gouvernance rénovée et contractuelle’’ pour ‘’restaurer la confiance’’ entre l’instance faitière et les acteurs. Pour cela, Mady envisage une ‘’refonte immédiate des textes’’ par le ‘’renforcement des fondements juridiques’’, ‘’la création d'une charte pour le football’’. Il prévoit aussi la mise sur pied d’un ‘’Conseil consultatif’’ de la FSF, qui comptera en son sein des représentants élus de la famille du foot et des membres la société civile. Pour assurer une autonomisation de l’administration, il juge nécessaire de recruter un directeur général.

Le deuxième volet du projet de Mady consiste à donner plus de considération au football amateur pour en faire le ‘’socle’’ du football sénégalais. Le président de GF annonce même un bouleversement de la hiérarchisation du bureau de la FSF, en attribuant le poste de premier vice-président, jusque-là occupé par le président élu de la Ligue de football professionnel, au président élu de la Ligue de football amateur. Il prévoit également le renforcement des ressources du foot amateur par la création d’un ‘’fonds de soutien’’ qui lui est dédié. Mady Touré vise la ‘’valorisation et le marketing transformationnels du produit football’’.

Le quatrième axe concerne la ‘’rénovation’’ de la Direction technique nationale de la FSF. Pour élever le niveau de compétence technique, arbitrale, médicale et administrative des acteurs, il veut instaurer un professionnalisme en ‘’profondeur’’ de leur formation.

Le football féminin a également une place de choix dans le programme de Mady, qui compte lui doter ‘’d’un socle d’autonomie sportive, financière et décisionnelle’’. En plus de la création d’une ligue féminine, il veut lancer la première académie fédérale féminine et l’augmentation du quota de représentantes dans les instances régionales FSF.

Les deux derniers points de Mady 2025 touchent l’accord quadripartite : synergie fédération - État - collectivités - Caf/Fifa et la politique sociale.

Mady, ‘’le seul véritable candidat de la rupture’’

Le président fondateur de Génération Foot est accompagné dans son projet par un ensemble d’acteurs du football sénégalais, parmi lesquels on retrouve le président de Teungueth FC Babacar Ndiaye, par ailleurs candidat à la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP). Il y a également le président de WallyDaan Algaphe Diagne, porte-parole de la campagne de Mady, et le président de Jappo olympique club Djamil Faye, son conseiller stratégique. Ce dernier est convaincu que Mady est ‘’le seul véritable candidat de la rupture’’. Selon lui, le président de GF a le profil idéal pour présider aux destinées du ballon rond sénégalais. ‘’Non pas une rupture de façade, mais une rupture cohérente, enracinée dans un parcours clair, celui d'un dirigeant qui a bâti un club de plus de bas, dans la difficulté et qui connaît l'intérieur des réalités de notre football. Ce n'est pas un candidat de circonstance, c'est un homme de projet’’/

Selon l’ancien président du Guédiawaye FC, ‘’l’heure n’est plus à la reconduction des mêmes recettes’’, mais de remettre le football sénégalais ‘’au service de ses acteurs, en équilibrant les priorités, en changeant de méthode’’.

Pour sa part, Babacar Ndiaye a insisté sur la qualité des personnalités qui portent le projet Mady 2025. ‘’Vous avez autour de Mady Touré des gens qui peuvent aller faire autre chose. On n'attend pas des postes au Comité exécutif. On n'attend pas des voyages. Le plus important, c'est que les jeunes, qu'ils soient à Kédougou, à Diourbel, à Bambey ou à Dakar, puissent vivre de leur métier. Qu’il y ait un statut du footballeur, qu’il y ait un statut des entrepreneurs. Avec Mady Touré, c'est la transparence’’. Selon lui, le projet qu’ils portent est le mieux indiqué pour ‘’remettre le football au centre’’.

Tractations avec le camp de Me Senghor ?

Lors de la rencontre avec les acteurs du football, la salle d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor n’a pas reçu que de potentiels soutiens de Mady Touré. En effet, le président de Génération Foot a reçu également des personnalités d’un des camps adverses. Il s’agit des collaborateurs d’Augustin Senghor, candidat à sa propre succession pour un cinquième mandat. Parmi ces partisans du président sortant, il y a les deux membres du Comité exécutif de la FSF, Chamsidine Diatta, président du Dakar université club (Duc), le président de la Ligue de Fatick, Mame Adama Ndour, cinquième vice-président de la FSF. Leur présence à ce rendez-vous pourrait porter à croire qu’ils ont changé de camp. Mais il n’en est rien, puisque Mady lui-même a précisé qu’ils ne sont là qu’à titre d’invités.

Toutefois, la déclaration de M. Ndour laisse présager un rapprochement entre les deux camps. Le dirigeant fatickois a souhaité une rencontre entre les deux candidats pour, a-t-il dit, ‘’trouver un compromis’’. Il a même laissé entendre que les deux se parlent et entretiennent de bons rapports.

‘’Il n’y a aucune animosité entre Augustin Senghor et moi’’, a même précisé Mady Touré. Allez savoir ce que l’avenir nous réserve !

LOUIS GEORGES DIATTA