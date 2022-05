Après la Présidentielle française qui a vu la réélection d’Emmanuel Macron, les Français vont élire, les 5 et 19 juin prochain, leurs députés. Pour la 9e circonscription des Français établis hors de France et qui concerne les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Maghreb, la majorité présidentielle a fait son choix sur Élisabeth Moreno.

L’annonce a été faite hier, lors d’un point de presse par la coordinatrice de cette candidate au Sénégal. Selon Dieynabou Diallo, le choix de Mme Moreno n’est pas fortuit, car elle est de loin le meilleur choix, pour pouvoir non seulement avoir vu le jour au Cap-Vert, mais aussi connait très bien l’Afrique, pour y avoir fait plusieurs pays et, enfin, elle sera celle qui connait mieux leurs doléances et qui pourra les solutionner une fois élue.

...‘’Elle est la seule candidate officielle, même s’il y a des gens qui soutiennent qu’ils sont aussi investis, mais c’est faux. La majorité a porté son choix sur elle. Alors que certains cherchent à semer le doute, la majorité présidentielle a été très claire sur son choix. Elle est la seule qui s’inscrira pleinement dans notre action à l’Assemblée nationale et mettra ainsi en place le projet d’Emmanuel Macron. Si d’autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité présidentielle, il s’agit d’une usurpation.

Des procédures seront engagées à leur encontre, car cette confusion ne peut pas persister et il est plus regrettable que certains cherchent à semer le doute chez les lecteurs. Elle a vécu en Afrique professionnellement parlant et elle a réussi son intégration en France. A cela s’ajoute sa riche expérience. Une fois élue, on ne doute pas qu’elle prendra en charge toutes nos doléances’’, a promis Mme Diallo.

Avant d’appeler tous ceux qui ont voté Macron et qui sont dans la 9e circonscription des Français établis hors de France à voter leur candidate. Les priorités de Mme Moreno pour leur région, une fois élue députée, tourne autour de 10 points dont l’inclusivité et l’égalité, davantage de ressources financières à partir de cet été, un mieux vivre avec la nature, etc. Par ailleurs, Dieynabou Diallo a confié que leur candidate Élisabeth Moreno est actuellement au Maroc où elle bat campagne. Elle sera au Sénégal dans les prochaines 24 heures pour discuter avec les binationaux et Français qui vivent au Sénégal, informe-t-elle.