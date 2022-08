Tout le monde l’appelle ‘’Ma Revue de Presse’’, mais il s’appelle Mamadou Ly. Il s’est illustré de fort belle manière dans le paysage médiatique. Ses lecteurs ont décidé de le célébrer ce 20 août à la Maison de la presse Babacar Touré.

Selon un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, ‘’Ma Revue de Presse’’ est certes l’œuvre d’une personne, mais est avant une plateforme multimédia d’édition et de diffusion d’informations proposant les unes des quotidiens du jour, une newsletter (synthèse des nouvelles de l’actualité) et diverses autres publications, notamment des journaux et divers documents, y compris des ouvrages. Elle est diffusée sur WhatsApp (8 000 contacts), Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, Telegram et Linkdln. Elle fait autorité dans le partage et la diffusion des informations et nouvelles et s’est distinguée depuis plusieurs années comme un vecteur nouveau dans la démocratisation de l’accès à l’information.

...‘’L’initiative de célébrer l’œuvre de ‘Ma Revue de Presse’ est née de la volonté d’hommes de presse, d’hommes de culture, de sportifs, de politiques venant de tous les horizons, désireux de rendre hommage à un homme de qualité qui s’est surtout distingué par sa contribution à l’éveil des consciences à travers sa revue de la presse quotidienne devenue incontournable dans l’écosystème numérique et informationnel du Sénégal.

À travers cette initiative, le comité d’organisation du Sargal vise, entre autres objectifs, à encourager toute initiative qui favorise la constitution d’un espace de circulation de l’information, promouvoir l’émergence d’une nouvelle conscience citoyenne, contribuer à l’accès à une information riche, diverse et variée, aussi bien au Sénégal qu’au niveau de sa diaspora, promouvoir l’émergence et la mise en place de réseaux d’échanges et d'archivage d’informations portant sur l’économie, la politique, le social, etc.’’, lit-on dans la note.

Il y est indiqué que le programme portera essentiellement sur quatre grands axes, à savoir la présentation du comité d’initiative du Sargal ‘’Ma Revue de Presse’’, la présentation au public de la plateforme multimédia ‘’Ma Revue de Presse’’, des témoignages d’amis, de parents, de proches, d’anciens collègues de travail sur l’itinéraire, le parcours et la trajectoire de Mamadou Ly ‘’Ma Revue de Presse’’ et la remise de trophées et de cadeaux au récipiendaire.