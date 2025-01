Du 1er au 7 février prochain, la Marche internationale Dakar - Thiaytou se tiendra en hommage au savant, historien et professeur Cheikh Anta Diop. Cet événement, qui s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance africaine et de valorisation des œuvres du penseur sénégalais, est parrainé par Mamadou Hervé Fall et a pour partenaire le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Hier, lors d’une conférence de presse tenue au Grand Théâtre, l’équipe de coordination et les partenaires ont dévoilé le programme et les objectifs de la marche Dakar - Thiaytou. Cette initiative, portée par un groupe de jeunes, de panafricanistes et d’étudiants, en collaboration avec des chercheurs, des professeurs et le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, vise à vulgariser la pensée et la vision du professeur et savant Cheikh Anta Diop.

D’après le coordonnateur de cette 11e édition de la marche, Nicolas Boissy, ‘’cela fait onze ans que les jeunes panafricains marchent pour célébrer le ‘Pharaon du savoir’ Cheikh Anta Diop’’, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, la marche internationale Dakar - Thiaytou s’est structurée en une association panafricaine à vocation pédagogique, ayant pour mission la diffusion de la pensée et de la vision du professeur, a-t-il poursuivi.

En outre, selon lui, cette initiative contribue à la promotion de la culture, de la souveraineté et de l’unité africaine. Elle vise également à renforcer la fraternité, l’entraide et la solidarité entre les Africains.

C’est dans cet esprit d’entraide et de solidarité que l’événement compte parmi ses partenaires le Grand Théâtre national. D’après son directeur, Serigne Fall Guèye, cette initiative s’inscrit pleinement dans les missions de sa structure. ‘’Le Grand Théâtre a pour vocation d’accompagner le développement des arts du spectacle en général et du théâtre en particulier à l’échelle africaine. À ce titre, il est notamment chargé de promouvoir la production de la diaspora africaine, d’offrir aux créateurs du monde un espace d’échange et de confrontation des résultats de leurs recherches à travers l’organisation de rencontres internationales dénommées ‘Art d’ailleurs’ et de servir de tribune aux créateurs africains en organisant une foire internationale des industries culturelles’’, rappelle-t-il.

Dans cette perspective, il souligne l’importance de promouvoir une pensée endogène africaine et d’encourager l’éveil des consciences sur les principes du développement durable dans toutes les prises de décisions et actions initiées par l’État. ‘’Il est donc tout à fait naturel que la marche internationale soit soutenue par le Grand Théâtre. Cette institution est un pilier de la promotion du panafricanisme et c’est dans cet esprit que nous avons décidé d’accompagner les marcheurs panafricanistes qui célèbrent Cheikh Anta Diop’’, insiste le directeur général.

Des propos renchéris par le parrain de l’événement, le professeur Mamadou Hervé Fall, qui a souligné la nécessité de sensibiliser les populations à l'importance des travaux de Cheikh Anta Diop, dont les recherches ont contribué à rétablir l’histoire africaine dans sa grandeur et à affirmer la place des civilisations noires dans l’histoire universelle. ‘’On doit valoriser les œuvres de Cheikh Anta Diop en Afrique. On doit même, si possible, instaurer la semaine africaine dans tous les pays africains. Cette semaine aura pour mission de mettre en avant notre culture’’, dit-il.

En effet, d’après le parrain, la marche se veut aussi une occasion de promouvoir l’éducation et la transmission des connaissances aux jeunes générations, en mettant en avant l’héritage scientifique et culturel de Cheikh Anta Diop. Sans oublier son engagement pour l’unité africaine et son plaidoyer pour une indépendance économique et intellectuelle qui sont plus que jamais d’actualité. D’où le thème de cette année ‘’Quel engagement devons-nous adopter pour garantir la souveraineté économique, politique et culturelle de l’Afrique face aux défis mondiaux ?’’.

Un parcours en cinq étapes

D’après la chargée de communication Kadidiatou Dièye, la marche, qui s’étendra sur 154 km, du 1er au 6 février, se déroulera en cinq étapes. ‘’Les marcheurs prendront le départ à 8 h, depuis l’université Cheikh Anta Diop, pour rejoindre Bargny où ils passeront la nuit. C'est la première étape. La deuxième étape les mènera de Bargny à Thiès. La troisième étape se fera entre Thiès et Khombole. La quatrième étape reliera Khombole à l’université de Bambey et, enfin, la cinquième étape conduira les marcheurs de Bambey à Thiaytou’’, a-t-elle détaillé.

Tout au long du parcours, des panels et des causeries seront organisés afin de sensibiliser les populations sur les objectifs et la vision de cette marche. ‘’Les marcheurs bénéficieront d’une journée de repos le 6 février, avant la commémoration du décès de Cheikh Anta Diop, prévue le 7 février’’, souligne-t-elle.

Ainsi, Dakar, capitale du Sénégal et siège de l’université Cheikh Anta Diop, marquera le point de départ de cette marche historique. Les participants traverseront plusieurs localités avant d’atteindre Thiaytou, le village natal de Cheikh Anta Diop, où il est né en 1923. Un périple symbolique qui retracera le parcours d’un homme qui a consacré sa vie à la restauration de la dignité africaine. Soulignons que la marche est ouverte à tous et des mesures de sécurité ont été mises en place. Les marcheurs seront également accompagnés par la Croix-Rouge sénégalaise pour assurer leur bien-être tout au long du trajet.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE