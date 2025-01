2024 est l’année qui marque le rétablissement du tourisme international, après la pire crise de son histoire, avec 1,4 milliard de touristes internationaux dans le monde. La plupart des destinations ont reçu, en 2024, un plus grand nombre de touristes internationaux qu’avant la pandémie et les dépenses des visiteurs ont continué d’augmenter fortement. Quant aux exportations du tourisme, elles atteignent, en 2024, le niveau record de 1 900 milliards de dollars US.

D’après le dernier numéro en date du Baromètre du tourisme mondial établi par l'ONU Tourisme, on estime à 1,4 milliard le nombre de touristes internationaux en 2024, ce qui représente un redressement quasiment complet (99 %) par rapport au niveau d’avant la pandémie. Ces chiffres sont en hausse de 11 % par rapport à 2023, soit 140 millions d’arrivées de touristes internationaux supplémentaires et s’expliquent par la vigueur de la demande post-pandémie, la solide performance des grands marchés émetteurs et la poursuite de la reprise des destinations d’Asie-Pacifique.

Le Moyen-Orient (95 millions d'arrivées) est demeuré la région affichant la plus forte performance par rapport à 2019, avec des arrivées internationales en hausse de 32 % en 2024 par rapport au niveau d'avant la pandémie, bien qu'en augmentation de 1 % par rapport à 2023. L'Afrique (74 millions) a reçu 7 % d'arrivées de plus qu'en 2019 et 12 % de plus qu'en 2023.

L'Europe, première destination au monde, a enregistré 747 millions d'arrivées internationales en 2024 (+1 % par rapport au niveau de 2019 et +5 % par rapport à 2023) grâce à une forte demande intrarégionale. Toutes les sous-régions d'Europe, selon la note, ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie, à l'exception de l'Europe centrale et orientale où de nombreuses destinations continuent de pâtir des effets prolongés de l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie.

Les Amériques (213 millions) sont revenues à 97 % de leur niveau d'arrivées d'avant la pandémie (-3 % par rapport à 2019) et les Caraïbes et l'Amérique centrale dépassent déjà les chiffres de 2019. La région a connu une progression de 7 % par rapport à 2023.

La reprise rapide en Asie-Pacifique (316 millions) s'est poursuivie en 2024, même si le nombre d'arrivées reste à 87 % du niveau d'avant la pandémie, en progression par rapport aux 66 % de la fin 2023. Les arrivées internationales ont augmenté de 33 % en 2024, soit 78 millions de plus qu'en 2023.

Parmi les sous-régions, c’est l'Afrique du Nord et l'Amérique centrale qui ont connu la meilleure performance en 2024, avec 22 % et 17 % d'arrivées internationales de plus qu'avant la pandémie. L'Europe méridionale méditerranéenne (+8 %) et les Caraïbes (+7 %) ont également bénéficié d'une forte croissance, tout comme l'Europe du Nord (+5 %) et l'Europe occidentale (+2 %).

La plupart des destinations communiquant des données mensuelles ont continué d'afficher de solides résultats en 2024, la majorité dépassant les niveaux d'avant la pandémie. Les données disponibles pour les 10 à 12 premiers mois de 2024 montrent plusieurs destinations avec une croissance à deux chiffres par rapport à 2019 : El Salvador (+81 %), l'Arabie saoudite (+69 %), l'Éthiopie (+40 %), le Maroc (+35 %), le Guatemala (+33 %) et la République dominicaine (+32 %) dépassent tous, et de loin, leurs niveaux d'avant la pandémie sur la totalité des 12 mois de l'année 2024.

Le Qatar (+137 %), l'Albanie (+80 %), la Colombie (+37 %), l'Andorre (+35 %), Malte et la Serbie (+29 % toutes les deux) ont connu une forte croissance au cours de la période allant jusqu'à octobre ou novembre 2024, par rapport à ces 10 ou 11 mêmes mois de 2019.

Le rétablissement complet du tourisme international en 2024 est aussi observable d'après d'autres indicateurs du secteur. Selon le dispositif de suivi d'ONU Tourisme, aussi bien la capacité des vols internationaux que le trafic aérien international ont retrouvé pratiquement leurs niveaux d'avant la pandémie au cours de la période allant jusqu'en octobre 2024 (IATA). Les taux mondiaux d'occupation des hébergements ont atteint 66 % en novembre, soit un peu moins que le niveau de 69 % de novembre 2023 (d'après les données de STR).

Les exportations du tourisme atteignent, en 2024, un niveau record de 1 900 milliards USD

Les recettes du tourisme international ont été en forte hausse en 2024, après avoir déjà quasiment atteint, en 2023 les niveaux d'avant la pandémie, en termes réels (chiffres corrigés de l'inflation et des fluctuations des taux de change). Les recettes se sont élevées à 1 600 milliards de dollars US en 2024, soit environ 3 % de plus qu'en 2023 et 4 % de plus qu'en 2019 (en termes réels), d'après les premières estimations.

Alors que la croissance se stabilise, les dépenses moyennes retrouvent progressivement les valeurs d'avant la pandémie. De presque 1 400 USD par arrivée internationale en 2020 et en 2021, on passe d'après les estimations à 1 100 USD en 2024. C'est un niveau qui reste au-dessus du niveau moyen de 1 000 USD d'avant la pandémie.

Les exportations totales du tourisme (incluant le transport de passagers) ont atteint le niveau record de 1 900 milliards de dollars US en 2024, soit environ 3 % de plus qu'avant la pandémie (en termes réels), d'après les premières estimations.

Plusieurs destinations affichent une croissance spectaculaire des recettes du tourisme international au cours des 9 à 11 premiers mois de 2024. Ce sont notamment le Koweït (+232 %), El Salvador (+206 %), l'Arabie saoudite (+148 %), l'Albanie (+136 %), la Serbie (+98 %), la République de Moldova (+86 %) et le Canada (+70 %), tous en monnaie locale. Ces pays ont aussi enregistré en 2024 une croissance à deux chiffres des recettes par rapport à 2023.

Dans le classement des cinq premières destinations mondiales en termes de recettes du tourisme, le Royaume-Uni (+40 %), l'Espagne (+36 %), la France (+27 %) et l'Italie (+23 %) ont connu une forte croissance au cours des 9 à 11 premiers mois de 2024, par rapport à 2019.

Les données relatives aux dépenses du tourisme international affichent la même tendance, surtout parmi les grands marchés émetteurs tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni (+36 % tous les deux par rapport à 2019), les États-Unis d'Amérique (+34 %), l'Italie (+25 %) et la France (+11 %). Les dépenses de l'Inde sont restées élevées au premier semestre 2024 (+81 % par rapport aux niveaux de 2019), après la croissance exceptionnelle enregistrée en 2023.

‘’La croissance devrait se poursuivre tout au long de 2025’’

Le secrétaire général d'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, souligne ainsi qu’en 2024, le tourisme mondial s'est complètement rétabli de la pandémie et que, dans bien des endroits, les arrivées de touristes et, en particulier, les recettes sont déjà supérieures au niveau de 2019. « La croissance devrait se poursuivre tout au long de 2025 sous l'effet de la demande vigoureuse qui contribue au développement socioéconomique des destinations, aussi bien établies qu'émergentes. En tant que secteur, l'immense responsabilité qui nous incombe est celle d'accélérer la transformation, en plaçant la population et la planète au centre du développement du tourisme », dit-il.

En effet, cette année, les arrivées de touristes internationaux devraient augmenter de 3 à 5 % par rapport à 2024, en tablant sur la poursuite de la reprise en Asie-Pacifique et une forte croissance dans la plupart des autres régions. Cette projection initiale retient comme hypothèse que la situation économique mondiale reste favorable, que l'inflation continue de reculer et qu'il n'y a pas d'escalade des conflits géopolitiques.

Les perspectives sont celles d'une stabilisation des taux de croissance, après le fort rebond des arrivées internationales enregistré en 2023 (+33 % par rapport à 2022) et en 2024 (+11 % par rapport à 2023).

Le dernier indice de confiance en date établi par ONU Tourisme confirme ces prévisions positives. Au sein du groupe d'experts d'ONU Tourisme, quelque 64 % tablent sur des perspectives « meilleures » ou « bien meilleures » pour 2025 par rapport à 2024. Environ 26 % s'attendent à ce que leur destination ait une performance du même ordre, tandis que seulement 9 % pensent que 2025 sera « pire » ou « bien pire » que l'année d'avant.

Coûts élevés transports et hébergement, risques géopolitiques… : ces défis du tourisme

Cependant, les problèmes économiques et géopolitiques continuent de poser des risques importants. Selon le document, plus de la moitié des experts interrogés citent les coûts élevés des transports et de l'hébergement ainsi que d'autres facteurs économiques tels que l'instabilité des cours du pétrole, comme étant parmi les principaux défis pour le tourisme international en 2025. Dans ce contexte, il est à prévoir que les touristes continuent d'être attentifs au rapport qualité-prix.

Les risques géopolitiques (en plus des conflits actuels) sont un motif de préoccupation de plus en plus important pour les membres du groupe d'experts, arrivant au troisième rang derrière les facteurs économiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes et la pénurie de personnel sont aussi des défis cruciaux qui occupent le quatrième et le cinquième rang parmi les facteurs cités par le groupe d'experts.

Donc, selon le rapport, il sera capital, en 2025, de concilier croissance et durabilité ainsi qu'il ressort des deux grandes tendances relevées par le groupe d'experts : la recherche de pratiques durables et la découverte de destinations moins connues.

CHEIKH THIAM