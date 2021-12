La poliomyélite a refait surface au Sénégal et a déjà entrainé, cette année, 18 cas de paralysie, dans six régions dont Kaolack. Qui a abrité hier, le lancement des journées nationales de vaccination contre cette pathologie, à l’école Tafsir Malick Sall. Les autorités sanitaires et locales invitent les parents à adhérer à cette campagne de vaccination.

Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont été lancées hier, à Kaolack, à l’école Tafsir Malick Sall. Le médecin chef de région Docteur Aïssatou Barry a rappelé que la poliomyélite est invalidante et même potentiellement mortelle et est réapparue. ‘’Il y a eu beaucoup d’efforts qui ont été faits, à travers le monde. Ces efforts ont valu à la région Africaine de l’OMS de déclarer que la maladie a été éradiquée. Malheureusement, en début 2021, on a eu la réapparition de la maladie. Notre pays a enregistré près de 18 cas paralytiques de poliomyélite dans six régions dont la région de Kaolack. C’est ce qui a motivé l’organisation de ces journées’’, avance-t-elle.

Selon le médecin chef de la région, le choix de Kaolack est très pertinent, en ce sens que la cible y est très bien représentée, c’est-à-dire les enfants âgés de 0 à 5 ans. ‘’Pour notre région, la cible totale est de 203 173 enfants qui seront vaccinés, du 17 au 19 décembre’’, annonce-t-elle. Ainsi, elle exhorte les parents à adhérer au projet de la stratégie vaccinale. Le porte-à-porte a déjà eu lieu. Malgré tout, des stratégies particulières seront mises pour aller dans les marchés et garages.

Le coordonnateur régional de la case des tout-petits, Mamour Sylla, abonde dans le même sens et souligne que la maladie avait disparu et revient en Afrique. Il trouve que le recours à la vaccination est une bonne stratégie. En ce qui les concerne, c’est-à-dire l’Education, l’inspection d’académie, la coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits, ils restent aux côtés des autorités sanitaires. M. Sylla est d’avis que, ne pas vacciner les enfants à cet âge pour prévenir cette maladie, c’est les exposer à vie.

Parce que, sur le plan social, il y a une stigmatisation, une marginalisation pour les enfants vivants avec un handicap, si les parents ne font pas l'effort, dit-il, qu'il faut pour les vacciner, les enfants peuvent partir avec une moindre chance de succès que les autres. C'est pour cela, ils appellent les parents, les acteurs, à mieux s'occuper de cette maladie qui est un fléau en Afrique et qui revient encore.

‘’Nous voulons que les enfants grandissent dans d’excellentes conditions au plan sanitaire, nutritionnel, de la protection sociale’’, a-t-il ajouté.

Aida Diène