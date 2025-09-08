1er REMANIEMENT MINISTERIEL 

Les nouveaux ministres au poste pour la justice et celui de l'intérieur annoncent le ton qui va se durcir . La priorité des sénégalais c'est la création de richesses et l'emploi durable. Pour la réddition des comptes, c'est une nécessité mais ce n'est pas la priorité. Il faut enseigner la matrice d'Eisenhower aux stratéges du régime en place.

LA PLACE DES INFRASTRUCTURES ET LE DEFICIT BUDGETAIRE

Nous avons envie de produire une page blanche car de Abdoulaye Wade à Macky SALL les sénégalais savent que les infrastructures engagent un coût économique et un coût social.

Le régime en place doit avoir bonne conscience de ses orientations stratégiques. Pour ce mandat, il ne reste que trois années. Alors il faut faire les bons choix. Par contre, faire autrement est un aveu d'échec qui peut expliquer le recours à la stratégie politique.

Est-ce que les infrastructures à financer ne vont pas être un rince l'œil pour le citoyen afin que celui-ci puisse rêver et voter en 2029 ?

Ô sénégalais le NTS ( nouveau type de sénégalais) n'est pas encore là. Donc attention au venin charmeur du politicien.

IL FAUT PREPARER LE CHANGEMENT PAR LA SOCIETE CIVILE CAR NOUS SOMMES MAL GOUVERNÉS

La seule alternance pour le changement au Sénégal après l'alternance de 2000 qui reste la plus grande alternance politique sera l'alternance civile au Sénégal. Notre pays jusque là doit connaître trois grandes dates : 1960, année de l'indépendance. L'an 2000 année de l'alternance politique ( par le parti politique).Et la troisième alternance qui se doit d'être civile dont l'année de survenue est aujourd’hui confiée aux sénégalais.

L'APR et le PASTEF sont des partis politiques qui reproduisent l'héritage du PDS de Abdoulaye WADE et de la même manière que Abdou DIOUF a reproduit l'héritage de L. SENGHOR.

Nous invitons les sénégalais à inscrire une troisième date historique dans la vie du Sénégal.

Pascal OUDIANE