Air Sénégal s’engage sur sa première commande de Boeing 737 MAX

Dubai, Émirats Arabes Unis, 17 novembre 2025 — Boeing [NYSE : BA] et Air Sénégal ont annoncé aujourd’hui que la compagnie ouest-africaine s’était engagée à commander neuf avions 737 MAX. Une fois finalisée, cette commande sera le plus grand achat de flotte de l’histoire de la compagnie et constituera la première commande d’avions Boeing depuis 2004 pour le Sénégal, dans le cadre de son ambition d’étendre ses services à l’échelle régionale et internationale.
Avec l’introduction du 737-8 dans sa flotte monocouloir, Air Sénégal étendra son réseau en Europe et lancera de nouvelles liaisons au départ de Dakar vers le Moyen-Orient et l’ Amérique. Le 737 MAX permettra également à Air Sénégal de desservir des villes secondaires européennes, offrant ainsi aux passagers un gain de temps en contournant les grands hubs.
« Cette acquisition marque une étape majeure pour Air Sénégal », a déclaré le Directeur Général Tidiane Ndiaye. « Cette commande s’inscrit dans la stratégie d’Air Sénégal visant à renforcer et moderniser sa flotte afin de soutenir l’expansion de son réseau régional et intercontinental et consolider la position de Dakar comme hub aérien de référence en Afrique de l’Ouest. »
Le 737-8 peut transporter jusqu’à 178 passagers dans une configuration bi-classes ou parcourir jusqu’à 6 480 km. Air Sénégal bénéficiera de l’efficacité opérationnelle de l’avion, qui réduit de 20 % la consommation de carburant et les émissions, tout en générant une empreinte sonore 50 % plus faible par rapport aux avions qu’il remplace.
« Nous sommes impatients d’accueillir Air Sénégal dans la famille du 737 MAX, alors qu’ils exploitent la polyvalence, la fiabilité et la technologie avancée du 737-8 pour soutenir leurs ambitions de croissance », a déclaré Brad McMullen, Sénior Vice-Président des ventes et du marketing commercial chez Boeing. « Nous nous engageons pour un développement durable du transport aérien dans la région et accompagnerons Air Sénégal dans l’amélioration de sa flotte et de l’expérience passager. »
Le 737-8 est particulièrement adapté pour répondre à la demande croissante de transport aérien en Afrique, portée par le développement économique et une population jeune et en croissance. Les perspectives commerciales 2025 de Boeing prévoient que les compagnies africaines auront besoin de plus de 1 200 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies, les monocouloirs représentant plus de 70 % des livraisons.
Boeing, entreprise aéronautique mondiale de premier plan et premier exportateur américain, conçoit, fabrique et assure la maintenance d’avions commerciaux, de produits de défense et de systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays.
Nos équipes aux États-Unis et dans le monde, ainsi que notre réseau de fournisseurs, stimulent l’innovation, les opportunités économiques, la durabilité et l’impact social. Boeing s’engage à promouvoir une culture fondée sur nos valeurs fondamentales : sécurité, qualité et intégrité.
Créée en 2016, Air Sénégal est la compagnie aérienne nationale du Sénégal. La compagnie a débuté ses opérations en 2018 et vise à devenir un acteur majeur de l’aviation en Afrique de l’Ouest en s’appuyant sur son hub stratégique à l’aéroport international Blaise Diagne à Diass.
Air Sénégal exploite un réseau croissant de lignes domestiques, régionales et internationales, offrant un service de haute qualité et contribuant au développement économique du Sénégal. La modernisation de la flotte est au cœur de sa stratégie pour améliorer la performance opérationnelle et étendre la connectivité.
