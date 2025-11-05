Le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a, par arrêté n°013439 du 29 avril 2025, institué un comité de réflexion sur la réforme du cadre juridique du statut de Pupille de la Nation. Cette initiative répond à la nécessité de réadapter la législation actuelle — loi n°2006-39 du 11 novembre 2006 et décret n°2011-299 du 2 mars 2011 — aux réalités sociales, juridiques et institutionnelles contemporaines. Dans ce cadre, l’ONPN a sollicité l’appui technique du cabinet AVEX, en tant que prestataire désigné, afin de contribuer activement aux travaux du comité, notamment par la formulation de propositions normatives concrètes. Selon la directrice générale de l’ONPN, Fatima Mbengue, cette feuille de route vise à structurer, outiller et orienter le processus de refonte du cadre juridique et institutionnel de l’ONPN dans une logique de transformation ambitieuse et durable.

Ses objectifs généraux sont d’élaborer un nouveau cadre juridique adapté, cohérent et ambitieux, fondé sur les réalités du terrain, les engagements internationaux du Sénégal et les priorités du gouvernement en matière de solidarité ; de fournir au comité de réflexion un appui intellectuel et stratégique structuré (analyses, argumentaires, propositions techniques) destiné à alimenter les réflexions du comité ; d’outiller les arbitrages politiques et d’assurer que chaque recommandation repose sur une compréhension rigoureuse des enjeux sociaux, institutionnels et juridiques ; de favoriser l’émergence d’un consensus fort sur la gouvernance future de l’ONPN en positionnant l’office comme un acteur central, crédible et exemplaire de la solidarité nationale ; et enfin, de faire de cette réforme un projet profondément humain, centré sur la vulnérabilité et les droits fondamentaux des enfants, en veillant à ce que les textes révisés traduisent une vision protectrice et résolument tournée vers l’avenir des pupilles.