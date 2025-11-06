Convention Cosec-Ageroute

Dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle entre les acteurs stratégiques du transport et de la mobilité au Sénégal, le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) a procédé hier à la signature d’une convention de partenariat avec l’Ageroute. Cette convention porte sur l’exploitation et la mise en service de la nouvelle gare des gros porteurs de Kidira, une infrastructure structurante située au cœur du corridor Dakar–Bamako, désormais intégrée aux nouvelles responsabilités du Cosec en matière de gestion et de fluidification des corridors logistiques nationaux et sous-régionaux.

Cet acte s’inscrit dans une dynamique de modernisation, de sécurisation et d’optimisation des flux de transport et de marchandises, avec un impact direct sur les performances économiques et la compétitivité de notre plateforme logistique nationale. Selon la directrice générale du Cosec, Ndèye Rokhaya Thiam, cette convention relative à la construction de la gare des gros porteurs de Kidira constitue un projet emblématique et porteur d’avenir pour l’économie et l’intégration sous-régionale.

« Le Cosec, bras technique de l’État dans la régulation et l’appui au secteur du transport maritime et logistique, franchit aujourd’hui une étape historique. Nous posons le premier acte symbolique d’un projet structurant : la gare des gros porteurs de Kidira, un investissement de quatre milliards de francs CFA sur quinze hectares, au cœur d’un des corridors les plus stratégiques d’Afrique de l’Ouest : le corridor Dakar–Bamako. Notre institution confirme ainsi sa détermination à participer activement à la modernisation des corridors de transport et à la fluidification du commerce sous-régional, notamment sur l’axe Dakar–Bamako. »

...Notre institution confirme ainsi sa détermination à participer activement à la modernisation des corridors de transport et à la fluidification du commerce sous-régional, notamment sur l’axe Dakar–Bamako. Kidira, chacun le sait, est bien plus qu’un poste frontalier : c’est le poumon logistique qui relie le port de Dakar à l’hinterland naturel de l’UEMOA (le Mali, le Burkina Faso, le Niger). Chaque jour, des centaines de camions y transitent, transportant marchandises, carburants, denrées alimentaires, rêves d’entrepreneurs et espoirs de familles. Mais aujourd’hui, Kidira souffre, faute d’infrastructures adaptées. Elle souffre depuis des années de congestion chronique : de bouchons interminables, de coûts logistiques exorbitants, d’insécurité pour les chauffeurs et les marchandises, d’attentes interminables sous le soleil ou la pluie, de conditions de travail difficiles pour les transporteurs et les chargeurs.

Ce projet est une réponse concrète à ces défis », a-t-elle confié. Cette gare moderne, selon elle, offrira un espace de stationnement sécurisé pouvant accueillir plus de 600 camions, un centre de services logistiques intégrés, un espace de repos digne pour les chauffeurs, ainsi que des zones administratives permettant de regrouper sur un même site les acteurs publics et privés du corridor. Selon elle toujours, la signature de cette convention avec l’AGEROUTE, leur partenaire technique, marque le passage d’une phase conceptuelle à une phase d’action : celle du déploiement concret sur le terrain.

Au-delà de sa dimension infrastructurelle, le projet de Kidira est un levier d’intégration régionale. C’est un accélérateur de commerce. C’est un acte de foi en l’avenir de l’UEMOA. Les revenus générés par les redevances de stationnement, les services annexes (restauration, maintenance, hébergement, commerces) et les partenariats logistiques permettront d’en assurer l’autonomie financière et la pérennité. En effet, ce projet vise à réduire les délais de transit, à baisser les coûts logistiques pour les chargeurs et les transporteurs, à créer des emplois directs et indirects, et à renforcer la compétitivité du port de Dakar comme hub régional.