Investissement du fonds mondial au Sénégal

Lors de la réunion de haut niveau sur l'alignement des financements du Fonds mondial aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rappelé que, de 2004 à nos jours, le Sénégal a retenu de plus de 574 millions de dollars US en subventions, soutenant à la fois la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, ainsi que le renforcement du système de santé grâce à l'appui du Fonds mondial.

Pour le cycle 2024-2026, selon le Dr Ibrahima Sy, un nouvel accord de financement de 81 millions d'euros, dont 40,1 millions déjà décaissés, a été signé. Ces ressources, d'après lui, sont déterminantes pour renforcer les capacités et améliorer l'accès équitable aux soins de santé sur l'ensemble du territoire. Grâce à cet appui, des résultats significatifs ont été enregistrés. Dans la lutte contre le VIH/SIDA, plus de 36 000 personnes bénéficient d'un traitement antirétroviral ; 100 % des patientes tuberculeuses séropositives sont sous ARV, et plus de 94 % des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement préventif pendant leur grossesse.

Dans la lutte contre la tuberculose, plus de 17 000 patients ont été enregistrés et traités. Dans la lutte contre le paludisme, plus de 11,2 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués en 2025, et 95 % des cas suspects ont bénéficié d'un test parasitologique.

...En parallèle, at-il précisé, le MSHP a renforcé les services de santé communautaire en intégrant les trois maladies à d'autres services essentiels, notamment la santé maternelle et infantile, sans oublier l'installation de sept centrales d'oxygène et de six incinérateurs modernes, dont la mise en service est en cours. « Nos priorités pour les cinq prochaines années, dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 , s'inscrivent dans une vision claire et mesurable : relever le plateau technique médical, accélérer la digitalisation du système de santé, éliminer les décès maternels, néonataux et infantiles, soutenir la production locale de médicaments, de vaccins et d'autres produits de santé, renforcer l'accès à l'assurance maladie, ainsi que la prévention et la promotion de la santé.