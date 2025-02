La cérémonie de sortie de la 49e promotion des élèves agents de police a eu lieu hier. Sur les 2 755 élèves, deux n’ont pu poursuivre la formation, prématurément emportés par la grande faucheuse. La directrice de l’École nationale de Police et de la Formation permanente s’est inclinée devant leur mémoire, avant d’exhorter les récipiendaires à perpétuer la tradition d’excellence de la police.

Après plusieurs mois de formation, la 49e promotion des élèves agents de police de l’École nationale de Police et de la Formation permanente (ENPFP) a effectué hier sa cérémonie de remise de drapeaux. Lors de cette rencontre, la directrice de l’ENPFP a rappelé que le 4 mars 2024, lorsqu'elle est arrivée à la direction de la formation de la police nationale, la 49e promotion comptait 2 755 élèves, mais le destin a ravi à leur affection deux élèves agents de police. Il s’agit, informe la commissaire divisionnaire Sanou Diouf, de l’élève agent de police Christian Manga, décédé le 29 décembre à Énampore, à la suite d’une morsure de serpent, alors qu’il était permissionnaire, et de l’élève agent de police Mame Diégane Diaham, qui a rendu l’âme le 6 janvier 2025 dans un accident de la route sur l'axe Kaolack - Mbassis, de retour d’une permission.

Ensuite, revenant à la cérémonie de remise de drapeaux, elle a souligné que ledit cérémonial permet aux élèves de prendre la mesure de leur engagement personnel. Il s’agit, dit-elle, d’un instant de recueillement et de confirmation de leur vocation. Plus qu'une incorporation ou un sentiment d'appartenance à l'institution, cela sensibilise aux devoirs et aux obligations professionnelles de la police, a lancé la commissaire divisionnaire.

‘’Depuis le début de l'initiation des élèves de la 49e promotion, l'encadrement de l'école et leurs anciens de deuxième année se sont employés à les préparer moralement, physiquement et psychologiquement à la vie à l'école, mais aussi, et surtout à recevoir l'instruction et l'éducation qui leur seront données pendant les deux années de formation. Par leur sens du devoir, leur abnégation et leur disponibilité, ils ont contribué à parfaire le label d'excellence de l'école où se forgent l'âme et l'identité de l’élite de la police nationale et celles de nos pays frères et amis de l'Afrique. Je les exhorte à persévérer dans cet effort et à continuer à améliorer l'œuvre entreprise avec la même rigueur et la même disponibilité’’, a souhaité Sanou Diouf.

De plus, elle a confié que les exigences du policier, tant à l'intérieur du territoire national que sur les théâtres d'opérations extérieures, imposent de former des personnels moralement forts pour remplir leur mission en toute circonstance, professionnellement compétents et physiquement aptes à fournir tous les efforts nécessaires à la conduite des actions. ‘’Pendant vos deux années de présence à l'école, gardez en permanence à l'esprit que la transmission d'une si belle tradition constitue pour chacun et pour tous un devoir irréductible’’, a conclu la directrice de l’ENPFP.

CHEIKH THIAM