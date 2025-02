En 2024, la Société de sauvetage et de sécurité maritime (Salvamento Marítimo) annonce avoir sauvé 72 438 personnes, dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière en Espagne. Elle a coordonné la recherche de 1 277 navires irréguliers et secouru 23 928 migrants.

La Société de sauvetage et de sécurité maritime espagnole (Salvamento Marítimo) a publié, avant-hier, son bilan pour l’année 2024. Dans une note rendue publique, elle souligne que ses équipes ont coordonné la recherche de 1 277 navires irréguliers.

Ainsi le Salvamento Marítimo, relevant du ministère des Transports et de la Mobilité durable, par l'intermédiaire de la Direction générale de la Marine marchande, indique avoir assisté un total de 72 438 personnes, lors de ses opérations, soit 198 personnes assistées par jour. En ce qui concerne les embarcations liées à l’émigration irrégulière, le Sauvetage maritime annonce avoir sauvé de la mort 23 928 personnes, soit 10 % de moins que l'année précédente, précise la note.

À ces sauvetages, s'ajoutent le contrôle de plus de 309 000 navires et la surveillance aérienne et satellite de plus de 238 millions de kilomètres carrés de mer pour prévenir la pollution marine. "Sauver la vie, sauver la mer et contrôler le trafic maritime. Tel est le rôle de Salvamento Marítimo", souligne la note.

Les efforts de Sauvetage maritime, poursuit-on, se concrétisent dans les 7 842 urgences prises en charge, mettant en lumière l'efficacité de cette société. Le nombre de personnes assistées en 2024 représente une hausse de 17 % par rapport aux deux années précédentes et comme lors d'autres exercices, le plus grand nombre d'incidents était lié à la nautique de loisirs, avec 2 353 interventions, renseigne la même note.

En 2024, 2 359 bateaux de plaisance, 612 navires marchands et 456 bateaux de pêche ont été impliqués dans des incidents maritimes. Quid du contrôle du trafic maritime ? Le nombre total de navires contrôlés par les centres de sauvetage maritime dans les dispositifs de séparation du trafic de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canaries orientales et occidentales, qui renforcent la sécurité dans les zones à fort trafic maritime, s'élève à 153 596 navires.

En outre, 156 286 navires ont été contrôlés aux entrées et sorties des ports où le sauvetage maritime effectue ce travail. "Et pour une mer plus propre, le sauvetage maritime a surveillé, avec ses avions et satellites, plus de 238 millions de kilomètres carrés de mer, une superficie équivalente à 470 fois le territoire national. Et 460 actions relatives à la protection du milieu marin ont également été menées" renseigne le document.

CHEIKH THIAM