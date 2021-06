Abdou Faye repose pour l’éternité au cimetière musulman de Keur Goumack, à Diourbel. Il a été inhumé hier vers 11 h. Serigne Mor Ngom, oncle paternel du regretté Abdou Faye, n’a pas caché son amertume. ‘’C’est avec une peine incommensurable que je m’adresse à vous. Je dois dire que les populations de Diourbel nous ont soulagés avec l’accueil qu’ils nous ont réservé.

Nous n’étions pas au courant des agissements du défunt et de son compagnonnage avec Baye Modou Fall. Nous ne pouvons pas comprendre qu’une personne morte par pendaison saigne avec des blessures sur la tête. Il avait aussi des éraflures sur certaines parties du corps. On a vu et constaté du sang. J’ai regretté qu’on ne soit pas informé de son arrestation.

Le défunt était le soutien de sa famille. Nous demandons que justice soit faite et à l’Etat d’essuyer les larmes de la famille du défunt’’. Son oncle dit qu’ils n’ont pas vu l’objet avec lequel le regretté Abdou Faye s’est suicidé, alors que la police avait dit qu’elle allait mettre cet objet à leur disposition. En colère, Serigne Mor Ngom a dénoncé la non-assistance de l’Etat et des collectivités territoriales dans cette épreuve. ‘’Nous avons payé l’ambulance qui a amené la dépouille à Diourbel’’, renseigne Serigne Mor Ngom.