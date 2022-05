L’évacuation des malades de la commune de Saré Bidji est une véritable préoccupation pour les techniciens de la santé. L’absence d’ambulances dans les trois postes de santé fait que la prise en charge correcte des 18 mille habitants pose problème. Les patients sont embarqués sur des motos ou des charrettes en direction de l’hôpital régional de Kolda. Une situation qui freine la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans la zone.

Située à une dizaine de kilomètres de Kolda, sa capitale régionale, la commune de Saré Bidji a une santé chancelante. Ce qui fait que la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans cette localité est loin d’être gagnée.

Les évacuations des patients relèvent d’un véritable casse-tête pour les techniciens de la santé. Les trois postes de santé dont dispose la commune n’ont pas d’ambulance. En cas d’urgence, les malades, surtout les femmes enceintes, sont embarqués sur des motos ou des charrettes en direction de l’hôpital régional de Kolda. Ce qui peut engendrer des complications chez ces parturientes.

‘’Le manque d’ambulance anéanti nos efforts dans la prise en charge de nos patients. Aucun poste de santé parmi les trois n’en dispose. Aujourd’hui, nous sommes obligés d’appeler le district sanitaire de Kolda pour qu’il nous envoie une ambulance, afin que nous puissions envoyer nos malades à Kolda. Et cela ne milite pas en faveur d’un travail de qualité et freine les efforts dans le cadre de la lutte contre les mortalités maternelles et infantiles’’, explique l’infirmière-chef de poste de santé de Saré Bidji.

Ndèye Khodia Ngom d’ajouter que ‘’les autorités locales et l’État doivent conjuguer leurs efforts pour venir en aide aux postes de santé dans les communes, surtout celle de Saré Bidji où le manque criant d’équipements et de personnel se fait sentir à tous les niveaux’’.

Le nouveau maire promet une ambulance

Ainsi, pour sauver des vies et alléger le travail des spécialistes de la santé de la commune, le nouveau maire de Saré Badji rassure les populations. ‘’La commune avait une ambulance qui est tombée en panne depuis belle lurette. Et jusqu’ici, elle n’a pas été réparée’’, dit Bacary Baldé. ‘’Le directeur général de l’AIBD, Doudou Ka, a promis de me donner une ambulance toute neuve qui sera mise à la disposition des populations, afin de les sortir de ce problème’’, annonce-t-il.

