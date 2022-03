DROIT À LA SANTÉ, NOTAMMENT À L’ACCÈS AUX SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE

Le droit à la santé recouvre notamment le droit à la santé sexuelle et reproductive. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a précisé que le droit à la santé, en vertu de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la santé recouvrait les services de santé sexuelle et reproductive, notamment l’accès à la planification familiale. Le droit d’avoir accès à des informations et aux services en matière de contraception repose sur les droits des femmes et des filles à l’égalité et à la non-discrimination, leur droit à la vie, à la vie privée, à la santé, leur droit de choisir librement et de façon responsable le nombre et l’espacement des enfants, et sur leur droit à l’information.

Dans ce contexte, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déclaré que les femmes et les filles doivent être ‘’informées des moyens de contraception et de leur utilisation, et avoir un accès garanti à l’éducation sexuelle et aux services de planification familiale‘’.

De la même façon, conformément à la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples relative aux droits des femmes en Afrique, les États ont l’obligation de garantir que les femmes et les filles ont ‘’le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité‘’ et ‘’le libre choix des méthodes de contraception’’.

En outre, le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (un document de référence fondé sur un consensus politique international) a reconnu le droit de tous les individus à avoir accès à des méthodes de planification familiale de leur choix, qui soient sûres, efficaces, abordables et acceptables.