La route a encore fait des morts, hier très tôt dans la matinée. Selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui en a donné la nouvelle sur sa page Facebook.

Selon Mansour Faye, il s’agit d’une collusion sur l’autoroute à péage à hauteur de Diamniadio entre un camion-citerne et un bus de transport en provenance de Dioude Diabbe, une localité du Fouta. Le bilan fait état de 3 morts dont deux femmes et un enfant de 5 ans et 59 blessés dont 8 graves et 51 légers.

Alerté l’escadron autoroute est allé faire les constats. Les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sont intervenus promptement pour acheminer les blessés dans différents établissements sanitaires. Les morts ont été disséminés dans plusieurs morgues.

A signaler que le ministre a informé que des décisions appropriées seront prises une fois les causes connues. La gendarmerie a ouvert une enquête.