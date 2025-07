Le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba, a présidé hier la rencontre ‘’Ndadjé filières justes’’, une initiative ambitieuse visant à instaurer des relations économiques plus équilibrées dans les chaînes de valeur agricoles. L’objectif affiché est clair : reconstruire les rapports entre producteurs et acheteurs, en s’appuyant sur des relations commerciales structurées, durables et équitables. Pour Alpha Ba, cette dynamique vise avant tout à garantir aux exploitations familiales, socle de l’agriculture sénégalaise, des conditions de marché plus justes, plus transparentes et plus satisfaisantes.

Le dispositif ‘’Ndadjé filières justes’’ se veut synergique et inclusif. Il associe chaînes de valeur agricoles, interprofessions, coopératives communautaires et organisations rurales, dans une logique de transformation structurelle du secteur agricole sénégalais. Les objectifs sont multiples. Il s’agit d’accroître la valeur ajoutée nationale en réduisant les pertes post-récolte, de stimuler la transformation locale, de renforcer la compétitivité des filières sur les marchés locaux, régionaux et internationaux, de créer de l’emploi rural, en particulier pour les jeunes et les femmes et d’assurer une répartition équitable des revenus entre les acteurs, au bénéfice prioritaire des producteurs.

...Alpha Ba a rappelé que l’État s’appuie sur des instruments structurants comme le Programme national de développement des agropoles du Sénégal (PNDAS), les projets ‘’Gunge Mbay’’ et ‘’Sécurité alimentaire’’ ainsi que sur les mécanismes de financement portés par le FNDASP, l’ARM, le FNRAA, le Fonstab ou encore le FADSR. ‘’Nous sommes fermement persuadés que le développement de l’agriculture sénégalaise se réalisera grâce à une coordination efficace entre les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation’’, a soutenu le secrétaire d’État. Il a également insisté sur la nécessité d’une régulation adaptée des marchés, de référentiels techniques et économiques solides pour éclairer les politiques publiques, et d’une représentation accrue des filières agricoles dans les instances de décision. Il est annoncé la signature d’une charte d’engagement entre organisations paysannes et PME agroalimentaires.

Pour Alpha Ba, cette charte est un pacte de confiance, un contrat social autour d’une idée forte : ‘’Nul acteur de la chaîne ne doit être défavorisé. Chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail.’’ En conclusion, le secrétaire d’État a souligné que le dispositif "Filières justes" répond aux fortes attentes des territoires ruraux, en contribuant à l’autonomisation économique des producteurs et à la transparence des relations commerciales agricoles. ‘’Ce dispositif constitue une initiative concrète et structurante pour améliorer la compétitivité de nos filières’’, a-t-il affirmé.