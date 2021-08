Un accident d’une rare violence a eu lieu, dans la nuit du mardi au mercredi. Des amis, à bord d’un véhicule en partance pour Touba, pour les besoins de la Journée ‘’Qacida’’ ont perdu la vie.

L’accident, renseignent les sapeurs-pompiers de Diourbel, a eu lieu vers 2 h 30 mn sur l’autoroute Ila Touba, dans le sens Bambey - Diourbel. Un véhicule de marque 307, a heurté de plein fouet un camion en panne sur cette route. Toutes les sept personnes qui étaient dans le véhicule sont mortes sur le coup.

A la morgue du centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel, où ont été acheminés les corps sans vie, c’était, hier, la consternation et la désolation chez les parents des victimes. La violence du choc a été telle que les dépouilles étaient difficilement identifiables.

Toutes les victimes étaient membres du dahira Foulkou Mahsoûne du quartier Guinaw-Rail de Thiès. Moustapha Ndiaye, frère de Mouhamed Badiane, une des victimes, confie : ‘’Ma maman est décédée le samedi et mon frère vient de la rejoindre tragiquement. Je regrette de n’avoir pas pu lui dire les dernières recommandations de ma défunte maman.’’

A sa suite, Mamadou Thioune, leur ‘’diawrigne’’, de témoigner : ‘’Les défunts étaient de vrais talibés de Serigne Touba. Nous rendons grâce à Dieu. Nous acceptons cette sentence. Le véhicule appartenait au chauffeur. C’est sa maman qui le lui avait acheté.’’

A noter que le conducteur du camion semi-remorque de marques Renault et Trailor immatriculés DL1449D et DL 1478D a été arrêté.

Surcharge

Dans la foulée de cette tragédie, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a publié un communiqué pour expliquer les circonstances de l’accident. ‘’Le conducteur, M. Pape Ngagne Dieng, dit-on, transportait huit passagers membres d’une même famille provenant de Thiès et devant rallier Touba. Le véhicule particulier est de sept places assises autorisées ; il était en surnombre de deux personnes. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule dans des circonstances, pour le moment, inconnues, et a violemment heurtée l’arrière de l’ensemble composé du tracteur et de la semi-remorque dont les feux arrière étaient tous opérationnels.’’

Ainsi, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et en priant pour le prompt rétablissement du blessé, les services du ministère tiennent à rappeler ‘’que le surnombre de passagers et/ou la surcharge de marchandises des véhicules sont interdits et punis par la réglementation’’.

Invite est faite aux usagers de respecter scrupuleusement le Code de la route et d’être prudents dans la conduite.

Boucar Aliou Diallo