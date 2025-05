Des intellectuels, écrivains, constitutionalistes, chercheurs, économistes et sociologues, pour la préservation de la république, la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux

Il arrive dans la vie des nations des périodes où l’indifférence des citoyens face aux questions existentielles, est assimilable à la complicité face aux actes de gouvernance du pays.

Le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis plus d’une dizaine d’années, caractérisée par une invasion terroriste, une insécurité généralisée, des conflits sociopolitiques, une crise économique.

De 2012 à nos jours, notre pays a connu trois coups d’Etat dont la cause profonde est la mauvaise gouvernance. Le dernier coup d’Etat intervenu le 24 mai 2021 devrait ramener le pays à l’ordre constitutionnel dans un délai de 9 mois, puis de 24 mois, pour enfin soumettre cette normalisation de la vie publique à un léger report, lequel dure depuis au moins deux ans.

Il est constant que sous la Transition, le principe de l'État de droit résiduel est régulièrement violé, en particulier en ce qui concerne les droits et libertés fondamentaux. La loi du plus fort prévaut de plus en plus, avec des arrestations ciblées et la disparition des voix les plus critiques à l'égard de la gouvernance militaire. La force brute qui transgresse flagramment le droit ne fait pas loi, rebute la conscience humaine et finit toujours par s'évanouir.

Le Mali est partie à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui consacrent ce qui suit :

§ la liberté d’opinion et d’expression (art.19 de la DUDH ; art.19 du PIDCP ; art. 9 de la CADHP) ;

§ la liberté de réunion et d’associations pacifiques (art. 20 de la DUDH ; art. 21 et 22 du PIDCP ; art. 10 et 11 de la CADHP) ;

§ le droit de participer au choix de ses gouvernants par des élections honnêtes et périodiquement organisées (art. 21 de la DUDH ; art. 25 du PIDCP ; art. 13 de la CADHP) ;

§ le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, d’aller et de venir (art. 9 et 12 du PIDCP ; art. 6 et 12 de la CADHP).

La Constitution malienne du 22 juillet 2023 reconnait tous ces droits, mieux, elle consacre la liberté de manifester (art.17) et le droit pour les partis politiques de concourir à l’expression du suffrage (élections) dans les conditions déterminées par la loi (art. 39).

Face à tous ces droits essentiels obtenus de hautes luttes, auxquels le président de la Transition a juré fidélité et qu'il s'est engagé par serment à protéger, il est déplorable de noter une attaque continue à leur encontre :

§ l’abrogation de la Charte des partis politiques, précédée de la suspension illégale de toutes les activités politiques, et maintenant de la dissolution illégale des partis politiques, sans lien aucun avec l’exercice des pouvoirs exceptionnels réglementés par l’article 70 de la Constitution ;

§ le musèlement des voix critiques contre la gouvernance militaire, notamment des activistes de la société civile et des chefs de partis politiques, sous le délit problématique d’atteinte au crédit moral de l’Etat, qui n’existe nulle part dans notre Code pénal ; 2

§ l’absence de volonté manifeste des autorités de sortir de ce régime d’exception de gouvernance militaire, qui dure depuis 5 ans, par l’organisation d’élections libres et crédibles au suffrage universel, du Président de la République et des députés ; une absence de volonté marquée par des engagements électoraux maintes fois repoussés, qui prive les citoyens de leur droit élémentaire de participer à la gestion des affaires publiques, soit personnellement soit à travers leurs représentants légitimes élus, d’autant plus que la Constitution du 22 juillet 2023 indique clairement en son article 37, que la souveraineté appartient au peuple.

Convaincu que « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les ê t res humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme ; qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprê m e recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression » (P. DUDH).

En conséquence, en notre qualité de citoyens maliens consciencieux, jouant notre devoir, voire assumant nos obligations, de contribuer à la solution aux préoccupations de notre patrie, demandons aux autorités de :

Ö privilégier le dialogue franc et constructif avec les acteurs politiques, nécessaire pour unir et mobiliser notre peuple contre les conflits armés qui nous sont imposés ;

Ö libérer tous les prisonniers d’opinion ;

Ö respecter les droits fondamentaux consacrés par la constitution du 22 juillet 2023 et les conventions internationales auxquelles notre pays a souscrit ;

Ö convenir avec toutes les composantes de la société Malienne, spécifiquement les organisations politiques dont le mandat légal est de concourir au suffrage des citoyens, d’un nouveau calendrier électoral exclusif à l’élection présidentielle couplée aux législatives, dans un bref délai afin de fermer la parenthèse de l’état d’exception ;

Ö réhabiliter la chaîne Joliba TV dans ses droits de diffusion ;

Ö respecter l’indépendance de la Justice et veiller à l’instauration d’une justice crédible et équitable dans le respect de l’Etat de droit.

Bamako, le 19 mai 2025.

Ont notamment signé

Boubacar S. TRAORE. Dr Kalilou SIDIBE

Économiste Juriste Publiciste, constitutionnaliste

Ancien Représentant régional de la BAD Professeur de l’enseignement supérieur

Pr Fousseyni DOUMBIA Mohamed Alhousseyni TOURE

Constitutionnaliste Ingénieur civil à la retraite

Professeur de l’enseignement supérieur Ancien Ministre des Relations extérieures 3

Pr Abdrahamane SANOGO Dr Alassane DIARRA

Économiste Politiste internationaliste

Ancien Doyen de la FSEG Enseignant à George Washington University (USA)

Mamadou SIDIBE Cheickna A. TRAORE

Ingénieur informaticien (R.) Financier international

Ancien Sous-Directeur de la BECEAO Cadre Bancaire, Europe

Pr Bréma Ely DICKO Pr Boubacar DIALLO

Sociologue Médecin Chirurgien cardiovasculaire (R.)

Professeur de l’enseignement supérieur Ancien Directeur général de l’Hôpital Point G.

Koro TRAORE Djibril Boubacar BA

Administrateur (R.) Économiste (R.)

Écrivain Ancien Directeur de programme (PNUD-BIT)

Pr Issa DIAWARA Zouber SOTBAR

Économiste Agrégé Architecte des Systèmes d’Information

Université de Bourgogne Cabinet de Conseils Transformation numérique

Dr Mahamadou KONATE Dr Boubacar DIAWARA

Juriste publiciste, constitutionnaliste Chimiste, Enseignant-chercheur