L’élimination précoce des Lions en 8es de finales de la Can-2023, organisée en 2024 en Côte d’Ivoire, a entrainé la baisse du chiffre d’affaires de la Fédération sénégalaise de football (FSF), selon le rapport financier de l’instance faitière pour l’année 2024.

En perspective de l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai prochain, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié ses rapports d’activités et financiers pour l’exercice 2024. À la date du 31 décembre 2024, marquant la fin de l’exécution budgétaire de l’année dernière, la caisse de la fédération a enregistré un solde de trésorerie de 1,817 milliard de francs CFA. Ce résultat laisse apparaitre une situation financière à la baisse par rapport à la fin de l’année 2023 où le solde de trésorerie était de 4,213 milliards.

Selon le rapport, cet écart s’explique par l’échec des Lions dans la défense de leur titre à la Can-2023 en Côte d’Ivoire. ‘’La variation négative de la trésorerie de 2 395 874 945 F CFA est due essentiellement à l’élimination précoce de l’équipe nationale A masculine à la Can Côte d’Ivoire-2024’’.

La bande à Sadio Mané a perdu en huitièmes de finale face aux Éléphants de la Côte d’Ivoire à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 4 tab 5), le 29 janvier 2024 au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le bourreau des champions d’Afrique sortants avait remporté le trophée en s’imposant en finale contre le Nigeria (2-1). Ainsi, la baisse des créances de la fédération en ce qui concerne les prize money à recevoir de la Caf illustre ce manque à gagner. Si en 2023, l’instance dirigeante du football sénégalais a enregistré plus de 11 milliards de francs CFA en termes de créances relatives au prize money à recevoir de Caf Can 2025, la créance UFOA et la créance sur le ministère des Sports, celles-ci s’élèvent à seulement 1,169 milliard de francs CFA en 2024.

Cette déroute des Lions a aussi impacté sur le chiffre d’affaires de la FSF, qui a connu une baisse de 2,853 milliards de francs CFA. Il est estimé à 2,593 milliards de francs CFA en 2024 contre 5,446 milliards en 2023.

Le retard noté dans les travaux de reconstruction du stade Demba Diop a eu des conséquences sur les subventions reçues par la FSF, notamment de la part de l’État. ‘’La non-réception de la deuxième phase du stade Demba Diop et la suppression du tournoi HCCT entrainent une diminution des subventions reçues’’, a indiqué le rapport.

Lancée en mars 2023, l’exécution des travaux de reconstruction du stade, dont la fin était prévue pour juin 2025, a connu un retard. Lors d’une visite effectuée en avril dernier, le président de la FSF, Augustin Senghor, a déploré des retards accusés par les entreprises chargées du projet.

Les dépenses effectuées dans le cadre de l’exercice 2024 ont connu une baisse de plus de 603 millions de francs CFA, soit -18,02 % par rapport à 2023 où 3,346 milliards de francs CFA ont été décaissés contre 2,742 milliards de francs CFA, l’année dernière. Plus de 1,951 milliard de francs CFA a été consacré aux compétitions internationales, soit une baisse de 3,17 % (-63,931 millions de francs CFA) par rapport à 2023 où plus de 2 milliards de francs CFA ont été dépensés.

Détection des talents

La détection et la formation des jeunes talents étant un point focal de la mission de la Fédération sénégalaise de football, sa Direction technique nationale (DTN) a déroulé, en 2024, deux projets de détection pour les U13 et U15, dans le cadre du programme de détection des talents de la Fifa. En vue des JOJ 2026, la Fifa avait financé les activités de détection de la FSF pour la mise sur pied des équipes nationales de futsal en garçons et filles. ‘’En 2024, elle a encore financé nos compétitions nationales de futsal qui se sont tenues à la place de la Nation, qui a provoqué un réel engagement avec 12 équipes de filles et 12 équipes de garçons. On prit part à ce championnat les sélections nationales en garçons et filles. Pendant un mois, des compétitions ont eu lieu en cinq journées non-stop avec 10 matches par journée, ce qui fait 50 matches à la fin’’, a informé le rapport.

LOUIS GEORGES DIATTA