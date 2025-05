En plus d’avoir demandé au gouvernement de veiller aux doléances administratives des Sénégalais de l’extérieur, le chef de l’État compte valoriser davantage leurs compétences, leur expertise et leur savoir-faire. Diomaye Faye demande aussi l’accompagnement des projets de la diaspora sénégalaise.

Considérant que la diaspora sénégalaise a un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation, Diomaye Faye accorde une importance particulière à cette frange de la population.

Hier, en Conseil des ministres, il a demandé au gouvernement de veiller aux doléances administratives (délivrance de cartes nationales d’identité, de passeports et autres documents consulaires et sociaux, paiements des pensions, assistance et suivi de leurs droits sociaux) ainsi qu’aux suggestions et propositions des Sénégalais de l’extérieur.

‘’Il a invité le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur à prendre toutes les dispositions afin d’assurer un service de proximité à nos compatriotes vivant à l’étranger par une mobilisation soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires’’, a-t-on appris de la note du conseil.

Le chef de l’État a, par ailleurs, demandé au gouvernement de valoriser davantage leurs compétences, leur expertise et leur savoir-faire multisectoriels. Il exige aussi l'accompagnement de leurs projets et leurs investissements en cohérence avec les priorités de l’Agenda national de transformation.

Selon le gouvernement, c’est tout le sens de la ‘’montée en puissance’’ de la plateforme numérique Tabax Sénégal ( www.tabaxsenegal.sn ).

Dans cette dynamique, Diomaye Faye a engagé le PM à restructurer, pour plus d’efficacité, les dispositifs d’orientation, d’encadrement, d’accompagnement et de financement des projets et activités économiques des Sénégalais de l’extérieur, notamment le Fonds d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (Faise).

D’ailleurs, il est prévu, au mois de décembre, l’organisation de la première édition de la Journée nationale de la diaspora. Cet événement devra être l’occasion de valoriser et de capitaliser les initiatives de la diaspora dans ‘’la consolidation d’un Sénégal souverain, juste, prospère et arrimé aux valeurs fortes de solidarité, d’inclusion et d’unité nationale’’.

Par ailleurs, Diomaye Faye a évoqué la préparation du prochain débat d’orientation budgétaire prévu à l’Assemblée nationale avant fin juin 2025. Cela devra être l’occasion pour le gouvernement de présenter la nouvelle stratégie économique, budgétaire et financière de l’État, mais également d’’’accélérer’’ la mise en œuvre des réformes et programmes.

Ainsi, il est demandé au PM de veiller, en relation avec le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération et le ministre des Finances et du Budget, à une bonne préparation du débat d’orientation budgétaire, notamment la finalisation concertée du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle.

Par ailleurs, le PM devra aussi veiller à la supervision des activités liées au forum Invest in Sénégal prévu les 7 et 8 octobre prochain.

