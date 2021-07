B. Ba, un adolescent de 16 ans, a été déféré, hier, au parquet par les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Il est accusé de détournement de mineure suivi de grossesse, chantage, menaces de mort et de diffusion d’images à caractère personnel et pornographique.

Le 25 mai dernier, la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar a été saisie d’une plainte déposée par S. Diallo. Dans le document, il explique que sa fille, M. Diallo, âgée de 16 ans, a fait l’objet d’un détournement de mineure suivi de grossesse. Le pater ajoute qu’elle fait aussi l’objet de chantage, de menaces de mort et de diffusion d’images à caractère personnel et pornographique de la part de B. Ba, natif d’un pays étranger. Le sieur Diallo détaille que le mis en cause, après avoir usé de subterfuges pour obtenir des photos et vidéos nues de sa fille, a menacé de les publier sur les réseaux sociaux.

Il a pu, ainsi, entretenir des rapports sexuels avec sa fille qui en a contracté une grossesse.

Les hommes du commissaire Bara Sangharé, le patron de la SU, ont auditionné M. S. Diallo qui a indiqué, selon nos informations, que c’est en 2019 que sa fille et B. Ba se sont connus par l’intermédiaire d’une amie commune. Par la suite, ils ont tissé une relation amoureuse. Quand il a eu vent de cette relation, S. Diallo dit avoir pris la décision d’envoyer sa fille en Guinée, auprès de son épouse, pour la sauver des griffes de M. Ba qui ne cessait de la harceler, malgré ses mises en demeure. Donc, c’est avec une grande stupeur que, quelque temps après, son épouse l’a informé que leur fille attendait un enfant de B. Ba. Il lui a demandé de ramener sine die leur fille. Une fois au Sénégal, un toubib a été sollicité. Il a confirmé la grossesse. S. Diallo a ajouté que le présumé papa n’a plus donné signe de vie. Sa fille a eu un bébé, il y a un an.

Récemment, renseigne le sieur Diallo, il était sur le point de marier sa fille à un membre de sa famille, lorsque B. Ba s’est pointé à nouveau pour continuer de menacer sa fille de divulguer les vidéos et photos nues d’elle. L’adolescent est même allé jusqu’à la menacer de mort. Le même comportement qu’il avait en 2019, pour entretenir des relations intimes avec sa fille. Pour mettre un terme à cette situation, il a décidé de saisir la police.

Entendue à son tour, la fille a confirmé les déclarations de son père. Elle a ajouté que B. Ba a obtenu ses images et vidéos nues d’une de ses copines. ‘’Au cours de nos échanges, j’ai eu confiance en lui. Il en a profité pour avoir une image de moi. Il l’a utilisée pour la monter avec une autre image nue. Prise de panique, je suis allée le voir à son atelier sis à la Zac-Mbao. Ce fut le premier jour où on a eu une relation intime. Ensuite, il n’a cessé de me contacter, à chaque fois qu’il avait envie de faire l’amour, jusqu’à ce que je tombe enceinte de lui’’, a raconté M. Diallo aux enquêteurs.

Lors de l’enquête, selon nos informations, six messages audio ont été retrouvés sur le WhatsApp de la fille, dans lesquels B. Ba menace de la tuer, si elle ne vient pas satisfaire sa libido.

‘’J’ai certes eu ses photos et vidéos nues, mais…’’

A son tour, B. Ba a été convoqué et auditionné. Agé de 16 ans, célibataire et père d’un enfant, il a dit aux enquêteurs que la fille a été sa petite-amie. Qu’ils ont eu plusieurs relations sexuelles non-protégées. Il a ajouté que cela a été fait par consentement mutuel. Il a aussi reconnu que l’adolescente est tombée enceinte de ses œuvres et a accouché d’une fille âgée de 15 mois.

‘’Je ne l’ai jamais forcé à avoir des relations sexuelles avec moi. Elle le faisait de son propre gré. J’ai certes eu ses photos et vidéos nues, mais je ne les ai pas utilisées contre elle sous forme de chantage’’, a expliqué B. Ba.

Il a été déféré, hier, au terme de sa période de garde à vue, pour les faits de détournement de mineure suivi de grossesse, chantage, menaces de mort et de diffusion d’images à caractère personnel et pornographique.

CHEIKH THIAM