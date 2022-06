Dans un contexte où les populations fustigent jusqu’à la dernière énergie l’homosexualité au Sénégal, deux jeunes hommes ont été arrêtés à la plage de la mosquée de la Divinité. Ils s’adonnaient à des actes contre-nature.

Le 16 mai 2022, aux environs de 18 h, les gendarmes, en service de contrôle et de régulation au rond-point DA 160 sis à Fenêtre Mermoz, ont été informés par Fallou Mbaye d’une scène qui se déroulait sur cette plage. Aussitôt, les pandores se sont transportés sur les lieux et ont trouvé les sieurs B. Ndiaye Et S. F. Kamara, tous nus, en train de se livrer à des rapports sexuels. Tous les deux sont des étudiants. Le premier nommé est en formation en infographie au lycée Maurice Delafosse et le deuxième est un étudiant à l'Isep de Thiès et suit un stage à OLTICS CBS, une entreprise de maintenance réseau et câblage.

Selon l’économie des faits, B. Ndiaye, qui rentrait chez lui à Castor, ce jour-là, a décidé de faire un détour à la plage de la mosquée de la Divinité. C’est là-bas, dit-il, qu’il a rencontré F. Kamara qui révisait ses cours. Ce dernier a vu le sieur Ndiaye s'approchait tranquillement de lui. Par la suite, il lui a donné un bisou dans le cou, avant de commencer à l'embrasser. À son tour, le jeune homme a répondu à ses avances et ils ont continué de s’embrasser. C’est sur ces entrefaites que F. Mbaye, qui se promenait avec son chien dans le secteur, les a surpris et a alerté les gendarmes.

Malgré leur tentative de prendre la fuite, ils ont été alpagués et conduits à la gendarmerie. Entendus, ils ont avoué s’être adonnés à des actes contre-nature. ‘’Je suis élève en formation infographe au lycée Maurice Delafosse. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Aujourd'hui 16 mai 2022, aux environs de 17 h, j'ai quitté Ouakam pour rentrer chez moi à Castor. J'ai fait un crochet à la plage de la mosquée de la Divinité. Arrivé sur les lieux, j'ai trouvé un élève en train d’étudier. Par la suite, je lui ai demandé s'il y avait un chemin menant vers la sortie et il m’a rétorqué que c'était barré. C'est en ce moment qu'on a commencé à échanger des propos. Ensuite, petit à petit, on s’est rapproché. Après quelques minutes de discussions, on s'est déshabillé et on a commencé à s’embrasser. Brusquement, j'ai aperçu des gendarmes venir vers nous et j'ai mis mon pantalon pour m'enfuir, laissant mon partenaire sur place. L'agent m'a poursuivi et a fini par me rattraper sur la corniche, à hauteur des bancs, avant de nous conduire à la brigade’’, a raconté B. Ndiaye qui renseigne que c’est la première fois qu’il fait ce genre d’acte.

S. F. Kamara a corroboré les déclarations de son co-prévenu. ‘’Vers les coups de 18 h, B. Ndiaye m'a trouvé là-bas et m'a demandé s'il y avait des gens aux alentours. Je lui ai répondu que non. Tout d'un coup, il s'est rapproché de moi et a commencé à m'embrasser. Au début, je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a répondu rien. Il a continué jusqu'à ce les gendarmes nous trouvent là-bas nus en train de nous embrasser’’, a-t-il relaté.

Placés sous mandat de dépôt, leur affaire sera évoquée aujourd’hui à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

MAGUETTE NDAO