Après avoir félicité la coalition victorieuse aux élections législatives, l’ONG Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) appelle le nouveau régime à honorer la confiance qui lui a été accordée. En effet, soutient-elle, l’heure n’est plus aux discours, mais à une action immédiate et tangible pour répondre aux préoccupations pressantes de la nation. Dans son communiqué, l’Adha a listé les questions urgentes auxquelles le gouvernement doit immédiatement répondre. Pour lutter contre l’émigration, l’Adha a exhorté les autorités à adopter une approche novatrice, qui s’attaque aux causes structurelles de ce phénomène plutôt qu’à ses seules manifestations.

Elle a appelé à des initiatives locales solides, notamment "la création d’emplois durables dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’industrie et les énergies renouvelables; le renforcement des capacités des jeunes à travers des formations adaptées et un soutien à l’entrepreneuriat et une implication accrue des collectivités locales pour élaborer des solutions ancrées dans les réalités des territoires".

Dans le même sillage, elle a invité le président de la République à placer la transparence et la reddition des comptes au cœur de son mandat. "Une révision complète des programmes liés à la migration circulaire est indispensable pour éliminer les nébuleuses qui entachent leur mise en œuvre. Sans oublier de faire un audit sur les fonds fiduciaires de 2005 à nos jours", lit-on dans le communiqué. L’Adha estime que le peuple sénégalais attend des actions concrètes et une rupture avec les pratiques du passé. Elle encourage ainsi un dialogue inclusif entre l’État et les citoyens sur la question de l’émigration.