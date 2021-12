Les mairies seront connectées à l’ADIE. La révélation a été faite par le directeur Cheikh Bakhoum. Il a demandé aux maires de se rapprocher de l’espace Sénégal service pour bénéficier de ses services et toutes ses commodités.

En sa qualité de directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), il procédait à l’inauguration et à la mis en service de l’espace services de Diourbel. Cet espace, dira-t-il, ‘’est une volonté du président de la République Macky Sall qui veut territorialiser les politiques publiques, en l’occurrence sur le volet du numérique, il est important que l’ensemble des départements puissent disposer d’un lieu adéquat connecté et qui permet aux usagers du service public de se rapprocher de l’administration. C’est pour cette raison que cet espace a été mis au niveau du département de Diourbel pour que la population puisse bénéficier de l’ensemble des services de l’administration’’.

Sénégal service, c’est d’abord une documentation de toutes les procédures administratives que vous pouvez retrouver dans le site ou le télécharger dans la plateforme qui est disponible en ligne. Dans cet espace physique, l’usager peut trouver un conseiller qui l’accueille et le conseille dans ses démarches administratives. Il vise à rapprocher les administrés de l’administration. Cet espace abrite également le pôle emploi pour les jeunes et les femmes. Ce programme, doté de 450 milliards, va permettre aux jeunes et aux femmes de disposer de formation et de financement pour leurs activités économiques. Le directeur de l’ADIE a aussi inauguré et mis en service les espaces services de Bambey et de Mbacké.