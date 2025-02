Une affaire de fabrication et de circulation de faux billets de banque a récemment éclaté à Thiès, mettant en lumière un réseau complexe et conduisant six individus à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dakar. Parmi eux figurent Djibril Seck, Mamadou Cellou Diallo, Souleymane Sy, Abdoulaye Wellé, Lamine Diallo et Modou Faye, tous poursuivis pour détention et diffusion de faux billets en bande organisée ainsi que de contrebande. Lors de leur comparution, chacun d’eux a fermement nié les faits qui leur sont reprochés.

L’enquête, menée par les douanes de Thiès, a débuté après que les autorités ont été alertées sur des activités suspectes de contrefaçon dans la région. Une opération a été lancée, aboutissant à l’interpellation de six prévenus en possession de 5 400 billets de 100 dollars, d’une valeur totale estimée à 325 millions F CFA.

Djibril Seck, un agent de sécurité résidant à Thiès, a reconnu avoir été approché par Mamadou Cellou Diallo pour participer au ‘’lavage’’ des faux billets. Selon ses déclarations, Diallo lui a demandé de trouver un technicien capable de réaliser cette opération.

C’est ainsi que Souleymane Sy, un enseignant à la retraite, a été sollicité pour mettre en relation les autres prévenus avec un expert en la matière. Abdoulaye Wellé et Lamine Diallo ont également été impliqués dans cette affaire. Ce dernier a admis avoir transporté Modou Faye à Thiès, mais a insisté sur le fait qu’il ignorait la nature de l’activité pour laquelle il avait été engagé.

Mais les déclarations des prévenus divergent sur plusieurs points. Djibril Seck a reconnu les faits, affirmant que ses coaccusés étaient au courant de l’activité illicite. Mamadou Cellou Diallo, quant à lui, a confirmé avoir été contacté par Souleymane Sy pour trouver un technicien. Souleymane Sy, bien qu’il ait reconnu avoir facilité la mise en relation, a nié avoir été en possession des faux billets avant leur saisie par les douanes. Lamine Diallo, chauffeur de profession, a expliqué qu’il avait simplement été sollicité pour un transport et qu’il ne savait pas ce qu’il convoyait. Modou Faye, également chauffeur, a contesté toute implication, déclarant qu’il avait été appelé par Lamine Diallo pour l’aider à résoudre un problème mécanique. Enfin, Abdoulaye Wellé, commerçant, a catégoriquement nié avoir vu les billets en question.

Le procureur a requis la relaxe pour Modou Faye, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir sa connaissance des faits. Pour les autres prévenus, il a demandé une peine de deux ans de prison ferme, accompagnée d’une amende de 500 millions F CFA. Il a également requis la destruction des billets saisis et l’application de mesures de recouvrement pour l’amende.

Les avocats de la défense ont, quant à eux, plaidé en faveur de la relaxe de leurs clients, mettant en avant le manque de preuves tangibles et l’ignorance des prévenus quant à la nature criminelle de l’activité. Maitre Diallo, défenseur de Lamine Diallo, a insisté sur le fait que son client, un simple chauffeur, avait été engagé pour un transport sans connaître l’objet de la mission. Maitre Takha Cissé, également avocat de Lamine Diallo, a souligné que son client n’attendait qu’une commission pour le service rendu. Leur confrère Youssoupha Camara, représentant Modou Faye, a demandé un renvoi des charges, arguant que les billets saisis n’étaient que des feuilles blanches et non des dollars. Maitre Youssou Guèye, avocat de Souleymane Sy, a plaidé pour une relaxe, rappelant que son client, un enseignant à la retraite sans antécédents judiciaires, avait déjà passé près de 10 mois en détention. Enfin, Me Ndiack Ba, défenseur de Djibril Seck, a demandé une relaxe au bénéfice du doute, invoquant les difficultés financières de son client qui l’avaient poussé à accepter la proposition de Mamadou Cellou Diallo.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et rendra sa décision le 26 mars prochain.

MAGUETTE NDAO