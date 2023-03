Hier, lors d’une visite de chantiers de Pikine, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a répondu aux attaques de Bougane Guèye Dani concernant l’affaire de 98 milliards F CFA du Plan spécial de désenclavement (PSD).

Depuis un certain temps, le leader du mouvement ‘’Geum sa Bop’’, Bougane Guèye Dany ne cesse d’accuser le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, d’avoir pris 98 milliards FCFA des fonds destinés au Programme spécial de désenclavement. Hier, lors d’une visite de chantiers à Pikine, Mansour Faye en a profité pour répondre indirectement à M. Guèye. ‘’Malheureusement au Sénégal, il y a des apprentis politiciens qui s’adonnent à des jeux dangereux. C’est devenu un sport favori de débiter des contrevérités. Et c'est dommage. Alors je ne vais pas m’appesantir sur ces questions, puisque, ce qui est important, vous l'avez vu tout à l'heure. On a été à Mbao où vous avez vu des travaux réalisés dans le cadre du Plan spécial de désenclavement (PSD), dans sa composante voirie urbaine’’, a d’abord raillé le ministre.

Mansour Faye d’ajouter : ‘’Le PSD est un programme important qui va permettre à l’Etat du Sénégal, sur 5 ans, de réaliser plus de 2 850 km de route et aussi des centaines de kilomètres de pistes. C’est un programme qui touche toutes les régions, tous les 46 départements du Sénégal’’. S’agissant de son financement, le ministre renseigne qu’il s’agit ‘’d’un crédit long terme que l’État du Sénégal est en train de contracter avec ce qu’on appelle la coopération anglaise, pour un montant à peu près de 453 milliards de francs CFA’’.

Ainsi, étant entendu que les programmes réalisés par les bailleurs prennent beaucoup de temps, en termes de processus. Pour éviter un retard ou des attentes assez longues, un système de crédit relais, dit-il, a été trouvé, pour un montant de 150 millions d'euros environs 100 milliards F CFA. Mansour Faye assure que les deux, le crédit à long terme et le crédit relais, ont suivi toutes les étapes de validation au niveau des ministères concernés. Notamment, le ministère de l'Économie et le ministère des Finances, à travers le Comité national de la dette publique qui a validé le processus.

‘’Donc, c'est dire que, par rapport à l’État, tous les financements garantis pour la réalisation d'ouvrages, que soit des infrastructures ou d'autres financements, passent nécessairement par ces ministères-là, à savoir le ministère technique, mais aussi par le ministère en charge de l'Économie. Ce qui est important, c'est qu’aujourd’hui, avec ce crédit relais, les travaux ont été lancés à l'échelle nationale. Entre Kolda, Sédhiou, Matam, entre autres, les travaux sont en cours de réalisation. Dans la région de Dakar, c’est 50 km de voiries. Dans tous les départements, les travaux qui entrent dans le cadre du PSD ont démarré. C’est ce qui nous intéresse le plus. Je ne vais pas m’appesantir sur des détails ou sur des gens qui sont en mal de popularité, qui font des interpellations sans aucun fondement. Ce qui est important, c’est ce que la population ressent. Nous y sommes pour faire du Sénégal un pays ou la mobilité sera facilitée pour l’ensemble de la population’’, martèle Mansour Faye.

Bretelles de l’autopont de Cambérène : les travaux seront livrés dans 3 mois

Concernant les travaux entamés au niveau de l’autopont de Cambérène qui a été ouvert à la circulation, il y a de cela une semaine, présentement, selon le ministre, il y a les travaux relatifs aux bretelles qui sont en cours et qui seront livrés dans 3 mois graduellement. C’est pour dire, à ses yeux, que cette infrastructure a un impact positif sur la circulation au niveau de la nationale 1, mais aussi de l’autoroute. Cela a été constaté, selon lui, par les usagers qui ont manifesté un état de satisfaction appréciable.

‘’Généralement, les délais de réalisation des autoponts sont respectés. Non seulement, il y a les délais, mais aussi la qualité de l’ouvrage qu’on peut apprécier très positivement, du côté des ouvrages, comme des aménagements qui sont des espaces de communion pour les populations. C’est pour dire que les autoponts, une fois l’aménagement livré dans quelques mois, servira aussi de cadre de rencontre pour les populations riveraines et c'est tout à saluer, parce que cela entre aussi dans le cadre de la réalisation des autres autoponts initiés et financés par l'État du Sénégal avec le concours de la Société Générale. Aujourd’hui, il y a un autre autopont en cours de réalisation, qu’est celui de Front de Terre et qui sera livré dans les délais. Cet ensemble agrégé permettra d'améliorer davantage la mobilité au niveau de Dakar, en plus effectivement de la régulation aussi qui sera intégrée. Je suis très satisfait du travail réalisé. Mais, la satisfaction doit être, en fait, mesurée à travers l'expression des populations’’, renseigne le ministre des Infrastructures.

Ainsi, dit-il, ‘’aujourd'hui, nous constatons qu’effectivement, il y a moins de congestion dans ces axes-là et le travail va continuer pour essayer d'améliorer davantage la mobilité au niveau de Dakar’’.

CHEIKH THIAM