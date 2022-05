REACTIONS ME OUSSEYNOU FALL ‘’Ce renvoi est une excellente chose’’ ‘’Pour le moment, nous restons confiants et nous faisons confiance en cette justice. Nous pensons que justice sera rendue à Barthélemy Dias, afin que le maire de Dakar puisse travailler utilement pour le bien et pour le bonheur des Dakarois qui l’ont investi. Dans le contexte actuel, c’est une excellente chose, parce que ça va permettre d’apaiser la situation. Je pense que nous vivons une période très trouble, avec les élections législatives qui se profilent au mois de juillet. Compte tenu des contentieux à n’en plus finir qui sont soulevés au niveau de l’instance électorale et dans tous les autres secteurs de l’Administration, nous pensons que ce renvoi est une excellente chose.’’ BARTHÉLEMY DIAS ‘’Nous avons en face de nous un régime qui s’amuse avec les institutions’’ ‘’Nous remercions toute la presse, les populations qui se sont mobilisées pour nous accompagner. Nous félicitons aussi tous les leaders de la conférence de Yewwi Askan Wi qui se sont mobilisés aujourd’hui au tribunal et qui nous ont marqué aussi leur soutien et leur sympathie. Comme vous l’avez tous constaté aujourd’hui, le verdict tant attendu a été reporté à une date ultérieure. Nous en prenons acte et nous continuons à demander aux populations de se mobiliser pour la démocratie et à se mobiliser surtout pour l’avenir de notre pays (…). Je souhaiterais dire avec force que nous resterons debout, parce qu’il y va de notre responsabilité. Nous avons en face de nous un régime qui s’amuse avec les institutions. Nous en prenons acte. Mais nous avons choisi de marcher vers l’essentiel.’’