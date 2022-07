Poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et de tentative d’extorsion de fonds, Mor Talla Seck risque deux ans d’emprisonnement ferme. La partie civile, l’ex-entraîneur de Génération Foot, qui n’a pas comparu, lui réclame la somme de cinq millions de francs CFA en guise de dédommagement. Selon l’avocat de ce dernier, son client a quitté le pays pour échapper à la vindicte populaire, car le prévenu a fait croire à ses collègues qu’il a un penchant homosexuel.

L’affaire opposant l’ancien entraîneur de Génération Foot, Olivier Michel Perrin, à Mor Talla Seck, a été évoquée hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le premier cité, partie poursuivante, reproche à ce dernier les délits de collecte illicite de données à caractère personnel, de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et de tentative d’extorsion de fonds.

Il ressort de la procédure que, courant 2019, Mor Talla Seck, qui a connu à travers les réseaux sociaux le Français, a commencé à le faire chanter sur ses penchants sexuels. En effet, au cours d’une de leurs discussions, Olivier, qui prétend être ivre ce jour-là, lui aurait appris qu’il lui arrive d’avoir des relations sexuelles avec des hommes.

Sur ces entrefaites, il a invité Mor Talla. Au préalable, il lui a demandé de lui envoyer des photos nues de lui. Ce que l’ex-entraîneur de génération Foot a fait avant de réaliser sa bourde.

Il a ainsi supprimé l’image. Malheureusement pour lui, son interlocuteur avait fait une capture d’écran. Par la suite, il contacte certains dirigeants du club dont Mady Touré qui lui aurait dit de poursuivre la discussion avec son collègue afin d’avoir plus d’informations pouvant conduire à son renvoi.

Ainsi, Mor Talla met en marche la machine à sous, en menaçant Olivier de divulguer ses images s’il ne lui envoyait pas de l’argent. Tourmenté, le Français satisfait toutes les exigences de son maître chanteur, en lui envoyant diverses sommes d’argent entre 2019 et 2021. Il commence par lui verser 80 mille F CFA, puis 100 mille F CFA, ensuite 400 mille F CFA et enfin 500 mille F CFA. Prêt à préserver sa réputation et celle de sa famille, il lui offre même un voyage à Dubaï.

Mais fatigué des agissements de Mor Talla, il prend la décision de mettre fin à sa domination en saisissant les autorités judiciaires d’une plainte.

Arrêté, ce dernier a comparu hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Face aux juges, Mor Talla conteste l’extorsion de fonds. A l’en croire, c’est la partie civile qui lui envoyait de son propre chef de l’argent. Il soutient qu’en mars 2021, Olivier lui a envoyé 275 mille F CFA et en avril 175 mille F CFA. ‘’Lors de nos discussions sur Facebook, il m’a demandé si j’ai déjà entretenu des rapports sexuels avec une fille ; j’ai répondu par l’affirmative. Ensuite, Il m’a demandé si j’ai eu des rapports sexuels avec des hommes. Quand je lui ai fait part de mon inquiétude face à cette interrogation, pour me rassurer, il m’a dit qu’il l’a fait avec les deux genres. Quand il a proposé de me voir, je lui ai demandé de m’envoyer ses photos’’, a relaté le prévenu qui est âgé de 25 ans.

Néanmoins, il reconnaît avoir envoyé les images aux dirigeants du club. S’agissant des journalistes, il tente de minimiser ses responsabilités, mais ne parvient pas à convaincre la juge qui lui rappelle que ces derniers ont refusé de divulguer l’information, car n’étant pas sûrs de sa véracité.

Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Mor Talla Seck, après avoir demandé la requalification du délit de tentative d’extorsion de fonds. Pour sa part, l’avocat du plaignant qui a fui le pays pour échapper à la vindicte populaire, trouve le prévenu très cynique et très méchant. Selon la robe noire, il a causé la perte de l’emploi de son client qui craint ne plus être embauché par aucun club africain à cause de cette affaire de mœurs qui entache sa réputation.

‘’Il est marié et a des enfants. Ce jour-là, il a agi de la sorte parce qu’il était ivre’’, a plaidé l’avocat qui réclame cinq millions de francs CFA en guise de dédommagement.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 13 juillet prochain.

MAGUETTE NDAO