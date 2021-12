PROCESSUS ELECTORAL Les assurances d’Ousmane Chimère Diouf sur le rôle de la justice A quelques encablures des élections locales prévues le 23 janvier 2022, Ousmane Chimère Diouf, le président de l’UMS, a tenu à rassurer les différents acteurs politiques. Se prononçant à l’occasion d’une conférence de presse tenue hier au palais de Justice de Dakar, il a rappelé que le rôle des magistrats dans le processus qui a déjà commencé avec le contentieux préélectoral lié au dépôt des listes, va se poursuivre avec la supervision des opérations, le jour du scrutin. Ce, par le biais des délégués de la Cour d’appel qui vont sillonner le territoire national, en se rendant au niveau des centres de vote, et par le travail des commissions départementales chargées de procéder au recensement des suffrages et de prononcer les résultats, sans oublier le contentieux post-électoral lié à la contestation des opérations de vote et à la proclamation des résultats. ‘’Nous attirons l’attention de l’opinion sur le fait que les commissions départementales travaillent sur la base des procès-verbaux issus des bureaux de vote et aucun magistrat n’est présent au moment du dépouillement. Par contre, tous les représentants de listes assisteront à cette opération et signeront lesdits procès-verbaux avec ou sans réserve. Et tous les représentants de listes participent aux travaux de ces commissions et détiennent les copies de ces procès-verbaux. Ceci pour lever toute équivoque liée à la sincérité des résultats qui seront proclamés’’, a-t-il soutenu.