Ce qu'on pouvait appréhender pour les Lionnes ne s'est pas produit. Elles ont honoré leur rang de favori en sortant le pays hôte, la Côte d'Ivoire, au cours d'une rencontre qui a été âprement disputée. Le Sénégal rejoint ainsi le dernier carré et n’est plus qu'à deux victoires du trophée continental qu'il n'a plus remporté depuis 2015.

Longtemps malmenées dans une salle acquise à la cause du pays organisateur, les Lionnes ont su trouver les ressources nécessaires pour rendre l'ambiance morose, en tout cas pour la partie ivoirienne.

En effet, au palais des sports de Treichville, la Côte d’Ivoire est éliminée de son Afrobasket par le Sénégal. Et ce au terme d’un immense combat marqué par une fin de match époustouflante.

Au bout du suspense, les Lionnes vont disputer leur 26e demi-finale en autant de participations. Elles peuvent tranquillement savourer avant de retrouver, demain samedi, le Nigeria.

Les Sénégalaises ont fait le dos rond

C’était intense dès l’entame, des contacts rugueux, avec les Ivoiriennes qui menaient 7-0, après 2mn30. Le temps pour la défense sénégalaise de faire chauffer la machine et l’attaque de se réveiller. Avec surtout deux lancers francs de Cierra Dillard et des points de Khadija Faye et Néné Awa Ndiaye pour sonner la révolte. Sauf que les fautes commençaient à pleuvoir sur Ndioma Kane et des Lionnes qui n’en commettaient pas réellement, mais qui laissaient quand même beaucoup d’espaces en transition et qui ne mettaient pas assez d’impact pour contenir leurs adversaires. C'est ainsi que les Ivoiriennes faisaient la course en tête (19-11).

Les Sénégalaises avaient bien réagi en début de seconde période, avec leur capitaine Yacine Diop pour leur permettre de réduire l’écart. Mais Laetitia Sahie, bien épaulée par Kariata Diaby et Amma Maria Flora Joyce Ouraga, était toujours là pour faire douter les Lionnes. La Côte d’Ivoire ne laisse pas fondre son avantage, poursuivant sur le même rythme avec son public.

À la pause, il y avait neuf points d’écart en faveur des locales (37-26).

L'écart n'étant pas énorme au retour des vestiaires, les protégées d’Otis Hughley étaient revenues avec un tout autre visage. Sokhna Ndiaye et Ndioma Kane, qui n’avaient pas encore scoré, réveillaient enfin leurs compteurs. Cinq points coup sur coup qui permettaient aux Sénégalaises de revenir à quatre unités de la Côte d’Ivoire. Et malgré les coups de sifflet qui pleuvaient encore, les Sénégalaises retrouvaient beaucoup plus de mordant aux quatre coins du parquet. Tout le monde commençait à s’y mettre. Yacine Diop, évidemment, Léna Timera, puis Fatou Pouye qui a permis aux joueuses d’Otis Hughley d’égaler le score pour la première fois (42-42), à un peu plus d’une minute de la fin du 3e quart-temps.

Dillard MVP

Avec un petit point d’avance des Ivoiriennes à la fin du 3e quart-temps, un nouveau match commençait. C’était l’heure de vérité, la dernière ligne droite. Le moment idéal pour Cierra Dillard de se réveiller. La meneuse des Lionnes a très vite permis aux siennes de passer pour la première fois devant (43-44), mais Alston lui a répondu pour redonner de l’avance aux Éléphantes. Heureusement, il y avait l’adresse de Léna Timera à distance. Trois points (45-47), le Sénégal ne lâchait plus rien. Grâce à deux lancers de Néné Awa Ndiaye, les Lionnes ont eu quatre points d’avance. Fin de l’histoire ? Pas encore. Kariata Diaby et Laetitia Sahie répondaient. La Côte d’Ivoire repasse devant (57-55).

Le Nigeria en demi-finales

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un tournoi facile pour le Sénégal. Après le pays hôte, place au champion en titre pour le match des demi-finales. Rappelons que les Nigérianes avaient battu les Sénégalaises en finale du dernier Afrobasket. Même si la chance ne semble pas sourire aux recordwomen de la compétition par le nombre de trophées remportés, une chose est sure : il faut battre les meilleurs si l’on veut atteindre les sommets. Et comme si le Nigeria ne suffisait pas, si jamais finale il y aura pour les coéquipières de Yacine Diop, ça sera probablement un autre gros morceau : le Mali.

En définitive, si les Lionnes soulèvent cette coupe de l'édition 2025, elles auront de quoi être très fières, vu leur parcours qui n'aura pas été une sinécure.

MAMADOU DIOP