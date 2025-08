Lutte trafic de drogue

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’OCRTIS (Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants), a frappé un grand coup dans la lutte contre le narcotrafic. Un individu a été interpellé à Karang, en début d’après-midi, avant-hier, alors qu’il tentait de faire passer une importante quantité de drogue. Selon un communiqué de la police, le mis en cause avait dissimulé les produits illicites dans ses parties intimes, avant de chercher à s’en débarrasser au moment de son interpellation.

La fouille a permis de mettre la main sur 25 képas de cocaïne d’un gramme chacun, ainsi que 70 pierres de crack, deux substances particulièrement dangereuses et addictives. L’arrestation s’inscrit dans le cadre des opérations de surveillance et de répression menées dans cette zone frontalière sensible. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de la drogue et d’identifier d’éventuels complices ou réseaux impliqués dans ce trafic. L’Ocrtis réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants, en collaboration avec les autorités locales et les partenaires internationaux.