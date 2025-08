Ce dimanche, l'actuelle saison de lutte sera clôturée en beauté avec une affiche de rêve qui va opposer Eumeu Sène à Franc. C'est un combat qui reste très indécis vu l'état de forme et les récentes performances des deux protagonistes. Qui va remporter ce duel? Réponse ce dimanche, à l'arène nationale.

Les amateurs de lutte ne pouvaient espérer meilleure affiche pour boucler cette saison. Franc, l'invincible, va en découdre avec l'expérimenté et le dur à cuire, Eumeu Sène. Même si Franc peut s'appuyer sur son parcours jusqu'ici sans faute avec 14 victoires en autant de sorties, la réalité c'est qu’il n’a jamais eu un adversaire de l'acabit d’Eumeu Sène. L'ancien de l'écurie Boul Falé, dans sa longue carrière en a terrassé de grands noms de la lutte. Balla Gaye 2, par deux fois, Bombardier, à son prime et Gris Bordeaux, pour ne citer qu'eux, qu’il a accrochés à son tableau de chasse.

Lors de son open presse, le pikinois a laissé entendre qu’il compte reproduire le même schéma à l'origine de ses plus belles victoires. “Je donne rendez-vous à mes supporters le 3 août, je vais le corriger. Depuis tout ce temps, il ne fait que parler. Mais c’est bientôt la fin pour lui. J’ai de l’expérience dans la lutte, j’ai connu des victoires tout comme des défaites. Aujourd’hui, c’est la fin des débats”.

Dans une bataille aussi psychologique, Eumeu Sène invite son adversaire a respecté les engagements pris durant les face à face et autres signatures de contrat. “Je pense qu’il va tenir sa parole de m’affronter ainsi, avec nos pieds droits en avant. Le combat sera rapproché. Je suis prêt à lutter simple, à frapper, à me bagarrer”.

Pronostiquer sur une telle affiche n'est pas chose facile, mais s'il y a un lutteur capable de freiner Super Franky, c'est sans nul doute cet ancien roi des arènes.

Soulignons que ce combat a aussi un goût de revanche par procuration. Car le parcelleois, et avant lui son mentor, a fait pas mal de victimes à Pikine. Sokh, mais surtout Ama Baldé ont tous été dominés par celui qu'on surnomme aussi Super Franky. En tout cas, le leader de l'écurie Tay Shinger est déterminé à laver l'affront subi par tout un département, ces dernières années. “Ce combat, je l’ai pris pour tout Pikine. J’affronte Franc pour l’honneur de Pikine. Ce que je vous dois, c’est la victoire. Et je vais tout faire pour vous l’apporter”, a rassuré le tout dernier tombeur de Sa Thiès. Franc est averti.

En dépit de tous ses atouts : l'expérience, la maîtrise de la lutte, mais aussi la puissance, ce combat n'est pas gagné d'avance par Eumeu. Depuis qu'il a rejoint la lutte, le poulain de Modou Lo n'a jamais connu la défaite. Mieux encore, Franc, surnommé aussi Ndiago Or, est un adepte des combats éclairs. “En 30 secondes, je te fais mordre la poussière”, a-t-il coutume de lancer à ses challengers. Et bien souvent, il a plus ou moins tenu parole. «Je remercie tout le monde pour la présence. Je remercie tous mes supporters. Dimanche, faites-vous propre, mangez bien et allez tôt à l’Arène (13h)… Et je viendrai ensuite vous offrir la victoire et nous la ramènerons ensemble à la maison. Je suis prêt. Je vais gagner ce combat”, avait alors assuré Emile François Gomis, lors de son open presse mercredi dernier.

MAMADOU DIOP