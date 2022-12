L'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a tenu, hier, sa journée du tourisme à la Foire internationale de Dakar. Une occasion pour le directeur général de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf, de souligner que ‘’depuis décembre 2022, le Sénégal a dépassé, du point de vue du trafic aérien, le niveau de trafic où il était en 2019 avant la Covid-19".

Dans le cadre de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a tenu, hier, sa journée du tourisme pour promouvoir et vulgariser le secteur du tourisme sénégalais à l'échelle nationale et internationale. Plusieurs officiels et personnalités des voyages et du tourisme ont pris part à cette cérémonie.

Après une séquence difficile, de l'une des crises les plus graves de l'histoire du secteur touristique qu'est la Covid-19, il reprend du poil de la bête, en particulier à partir de ses fondements au niveau du tourisme interne. "Si nous avons pu encadrer ce secteur, c'est grâce à la vision et aux orientations du chef de l'État, qui l'a d'abord accompagné pendant la période de crise. Ce n'est pas moins de 77 milliards F CFA qui ont été mis sur la table pour accompagner le secteur dans son ensemble et lui permettre de traverser l'une des crises les plus difficiles de son histoire", a fait savoir le directeur général de l'ASPT.

Par la même occasion, il ajoute : "À partir de décembre 2022, le Sénégal a dépassé, du point de vue du trafic aérien, le niveau de trafic où il était en 2019 avant la Covid-19."

Selon lui, les orientations du président de la République sont allées dans le sens d'appuyer et de développer le tourisme interne et c'est tout le sens de l'initiative qui a été validé par les autorités des tutelles et le secteur privé qui s'appelle l'initiative "Taamo Sénégal".

En effet, elle est une vaste initiative de communication multisectorielle, multisupport, multicanal qui a permis de toucher le cœur des Sénégalais dans la nécessité de porter le regard du voyage, du tourisme sur le Sénégal et sur ses attraits internes partout à l'échelle du territoire. D'après le directeur général de l'ASPT, il est honoré de constater, au bout de deux ans et demi, que le secteur privé lui-même affirme de cette initiative politique fondée sur la vision du chef de l'État, qui a permis à faire de telle sorte que les Sénégalais qui voyagent vers l'étranger consacrent leurs déplacements et leurs consommations touristiques à l'intérieur du Sénégal.

Pour poursuivre cette dynamique, il est d'avis que la Foire internationale de Dakar, qui est un lieu de rencontres où les Sénégalais et les non-Sénégalais viennent découvrir les savoir-faire du pays, est une bonne opportunité pour que "nous fassions la promotion de la destination Sénégal auprès des Sénégalais, mais aussi auprès des acteurs de la sous-région et du monde".

Ainsi, pour permettre aux Sénégalais de visiter leur propre pays, Pape Mahawa Diouf soutient que des politiques incitatives vont être initiées par l'autorité de tutelle et elles sont déjà en train d'être mises en œuvre, parce que de plus en plus, "on va améliorer le rapport qualité-prix dans la fréquentation des hôtels notamment".

Au terme de son propos, il a salué l'exceptionnelle accessibilité des destinations du Sénégal grâce aux réalisations en termes d’infrastructures.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)