Leur mentor et maire accusé d’avoir recruté des nervis pour s’en prendre à Guy Marius Sagna, les partisans du directeur du Coud, Maguette Sène, ont tenu une conférence de presse pour apporter leur part de vérité dans cette affaire.

La visite mouvementée de Guy Marius Sagna dans le village de Nianing (commune de Malicounda), pour s’enquérir de la situation d’un terrain qui ferait l’objet d’un litige foncier, a fait la Une des journaux de ce jeudi.

Hier, au lendemain des échauffourées, les partisans du maire ont tenu une conférence de presse pour nier l’existence d’un litige foncier. Le président de la Commission domaniale de la mairie de Malicounda, Bouré Diouf, renseigne que ledit terrain a été occupé par des agents des eaux et forêts, pendant 40 ans, pour en faire un espace de pépinière. ‘’Donc, ce terrain appartient à la brigade des eaux et forêts’’, déduit-il.

Il ajoute : ‘’Lorsque le maire a voulu y accéder, il a écrit à l'Agence nationale des eaux et forêts, parce qu’il faut le dire, Nianing, qui est une zone de tourisme, abrite le Domaine de Nianing et le Club Aldiana qui ont tous fermé boutique. Le maire a donc décidé de chercher une solution à cette crise du sous-emploi. C’est pourquoi il a voulu y ériger un hôtel et des villas grand standing.’’

Ainsi, après discussion, l’Agence des eaux et forêts a posé trois conditions : ‘’Un terrain de 7 ha accessible sur la route, la réfection de leurs bureaux de Nianing et ceux de Mbour. Ce protocole a été signé par le directeur national des Eaux et forêts, le maire et le ministre de l’Environnement’’, dit-il.

A l’en croire, ‘’par la suite, Maguette Sène est parti chercher des partenaires dont un Belge et un Sénégalais, propriétaire de la société BS Développement (Belgique-Sénégal Développement). Ces partenaires sont entrés en discussion avec la commune qui leur a fixé des conditions dont la construction d’un marché, des bureaux, d’un stade, un amphithéâtre pour un coût global de 500 millions. Et pour ce qui des parts, la commune sera actionnaire à hauteur de 10 %. Après un vote unanime, nous nous sommes rendus auprès d’un notaire qui nous a signifié que la société BS Développement, qui est une multinationale, ne peut pas nouer un partenariat de la sorte avec une commune. Donc, il fallait créer une société nationale. C’est là que les partenaires ont créé une société qui s’appelle Dieyna Suarl. Dieyna Suarl appartient à 100 % à BS Développement. Dans le contrat, la commune détient les 10%’’, argue-t-il.

Concernant les accusations de violence portées par l’activiste (Guy Marius Sagna) sur les nervis envoyés par le maire, les partisans de l’édile, Maguette Sène, les ont balayées. Selon toujours le président de la Commission domaniale et habitat de la municipalité, c’est à une rencontre que la plateforme Jog Jotna avait convoqué les conseillers concernés pour discuter sur l'affaire des 18 ha. ‘’Nous nous sommes dit que c'est une occasion pour apporter des éclaircissements. Nous avons donné à nos conseillers et aux jeunes toute la documentation. Par la suite, les membres de la plateforme nous ont informés qu'il s'agira d'une assemblée générale. C’est là que l'autorité a demandé l'annulation, puisqu'il fallait une autorisation. Ils ont tenté de chercher vainement une structure privée pour tenir leur AG’’, renseigne Bouré Diouf.

‘’Lorsque Guy quittait Nianing, il n’avait aucune égratignure’’

Le proche du maire d’ajouter : ‘’Par la suite, ils ont décidé de se retrouver sur le site pour faire un point de presse. C'est à ce moment que les jeunes ont dit qu'ils iront au niveau du site pour remettre les documents à Guy. Sur le site, ils ont trouvé Guy entouré de membres de Jog Jotna qui ont refusé que les jeunes puissent accéder à lui. C'est par la suite qu'il y a eu un tiraillement. Et une bataille rangée a éclaté.’’

Sur la même lancée, il soutient que le projet dont est destiné ce terrain est clair et sans ambiguïté. ‘’Ce projet a été voté à l'unanimité par les 60 conseillers. Nous avons organisé une audience publique à Nianing, à cet effet. Donc, nous n'avons rien à cacher’’, précise le président de la commission domaniale qui estime que ‘’la plateforme Jog Jotna est composée de membres encagoulés du parti Pastef’’.

Par ailleurs, Bouré Diouf se désole du fait qu’on ‘’parle de nervis à Nianing et que Guy a été tabassé’’. ‘’C'est faux ! C'est la jeunesse de Malicounda, en particulier les jeunes de Nianing, qui ont exigé que Guy Marius Sagna les écoute. Entre-temps, les jeunes se sont bagarrés. Et pour calmer la situation, les gendarmes ont arrêté deux jeunes de notre camp et Guy Marius Sagna’’, informe-t-il.

Il ajoute : ‘’Lorsque Guy quittait Nianing, il n’avait aucune égratignure. Il faut éviter la manipulation. Nous qui sommes avec Maguette Sène sommes disciplinés. La preuve est que, depuis trois ans, cette plateforme ne cesse de s'activer. Le maire Maguette Sène leur a demandé de chercher une salle pour discuter avec eux et il viendra répondre, avec des preuves à l’appui. Il va leur donner la documentation nécessaire’’, informe Bouré Diouf.

IDRISSA AMINATA NIANG