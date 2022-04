A l’origine de la suspension de Zik FM et de Sen TV, le journaliste Ahmed Aidara a annoncé, hier, sa démission du groupe D-Média, ‘’pour des raisons de convenance personnelle’’. Dans la lettre dont ‘’EnQuête’’ détient copie, il remercie ses désormais ex-collaborateurs ‘’pour la franche collaboration et les liens étroits et fraternels qui ont toujours marqué leurs relations professionnelles et sociales’’. ‘’J'associe également aux remerciements mes collègues de service et tous les collaborateurs du groupe D-Média et prie pour un succès et de meilleures perspectives pour l'organisation’’, écrit-il.

En effet, après une première mise en demeure publiée le 14 mars dernier, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) avait pris la décision portant interdiction de l’animation des revues des titres et de presse par Ahmed Aïdara sur Sen TV et Zik FM, jeudi dernier. Ahmed Aïdara de la Sen TV et de la Zik FM n’ayant pas obtempéré, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a suspendu ces deux médias pour 72 heures. Hier, selon nos dires, le journaliste n’a pas supporté qu’on lui coupe le micro. Il a, dans la foulée, fait part de sa démission.

A noter qu’il y a eu dans cette affaire des médiations qui ont permis de parvenir à un compromis. Celui de contraindre Ahmed Aidara à mettre la pédale douce et à se conformer à la législation. Apparemment, il n’a rien voulu entendre. D’où sa démission.