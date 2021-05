‘’L’aéroport Dakar Blaise Diagne vient de passer à la vitesse supérieure en recevant l’Accréditation au niveau 2 du Airport Customer Experience Accredition ce 25 mai 2021. Cette accréditation entérine les actions d’amélioration continue apportées par l’aéroport et l’ensemble de ses partenaires présents sur le circuit des passagers dans le but d’offrir une meilleure expérience aux passagers’’.

L’information est donnée dans un communiqué reçu à EnQuête. Il y est également noté que dernier est le premier programme d’Accréditation mondiale de la gestion de l'expérience client conçue spécifiquement pour l'industrie aéroportuaire et dédié aux aéroports membres de l'ACI. ‘’L'objectif clé de l'accréditation ACI Airport Customer Experience est d'aider les aéroports à améliorer leurs pratiques pour répondre aux attentes en constante évolution de leurs clients et promouvoir un impact positif direct sur la satisfaction du client’’.

...Aussi, il ‘’comporte cinq niveaux et guide les aéroports dans leur approche gestion de l'expérience client dans le but d’identifier de nouvelles pratiques à développer à court et à long terme afin de progresser de façon continue. Le programme fournit aux aéroports l'évaluation de la gestion de l'expérience client actuelle et la mesure de la façon dont l'expérience client sera améliorée avec les différentes entités aéroportuaires concernées intervenant sur le parcours du passager’’.

Par ailleurs, cette accréditation obtenue par l’AIBD ‘’confirme que l'aéroport promeut une stratégie claire d'expérience client et des outils associés ; et que ces derniers sont gérés par un professionnel de l'expérience client qui pilote un groupe aéroportuaire transversal dédié à l’amélioration de l’expérience passager’’. Ainsi, ‘’cette accréditation s’inscrit dans la démarche stratégique de l’Aéroport Blaise Diagne de se démarquer et de devenir l’aéroport de référence dans la sous-région. Cette stratégie soutient le souhait exprimé du gouvernement du Sénégal de développer le Hub aérien et relancer l’industrie du transport aérien et du tourisme’’.