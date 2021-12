Le journaliste Alain Foka, connu comme l'un des meilleurs journalistes et surtout dans l'émission ‘’Archives d'Afrique’’ de chaque samedi, est aujourd'hui menacé d'être viré de chez RFI et France 24. Une tension qui survient au sein de la ‘’Radio mondiale’’, après la réalisation d'une émission sur la page Youtube d'Alain Foka avec le directeur des Mines de la RDC sur ‘’Congo Hold-up’’.

En effet, selon Kao François Agora Actualités qui rapporte l’information, cette réalisation du journaliste de RFI remet en cause l'enquête menée par RFI, France 24 et plusieurs journalistes sur le Congo (Hold-up) sanglant de la famille de Joseph Kabila et plusieurs groupes dans l'exploitation des richesses minières dans le pays. Les responsables de la chaîne RFI et France 24 accusent Alain Foka d'atteinte à la déontologie et aux actions déloyales, selon une source.

‘’Alain Foka, dans une contrevérité, a montré comment l'Occident pille l'Afrique, surtout la France, pendant plusieurs années sans aucune enquête’’, informe ladite source. Cette vérité va valoir cher, pour le journaliste et enquêteur au titre d'être mis au placard par RFI. Face à cette menace, le journaliste peut compter sur un soutien de taille. Il s'agit de son collègue Claudy Siar, producteur de l'émission ‘’Couleurs Tropicales’’, qui menace de quitter RFI et France 24 en cas de licenciement de son ami Alain Foka, indique une source locale.