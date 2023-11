À la veille de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national, Aliou Cissé, s’est prononcé sur l’importance de démarrer la compétition par une victoire et de bien préparer la prochaine Can.

Plus-value des deux matchs de qualifications au Mondial

‘’Ce sont deux matchs officiels avec beaucoup de valeur ajoutée. La Can et la Coupe du monde sont deux compétitions distinctes. On a conscience de démarrer les éliminatoires de la Coupe du monde et y retourner fait partie des ambitions du Sénégal. Il est important de commencer par une victoire. On est dans cette optique de faire le meilleur résultat possible, que ce soit contre le Soudan du Sud ou contre le Togo. On s’est bien préparé et on espère obtenir les trois points qui nous donneront le capital confiance pour voyager plus sereinement au Togo et essayer de faire le meilleur résultat possible. La Can est une chose, mais la Coupe du monde aussi est très importante. Ce sont deux compétitions qui sont liées du fait des deux matchs de qualifications de ce mois.’’

La gestion des blessures à l’approche de la Can

‘’On prie pour que la santé soit là pour nos joueurs, pour le staff et pour tout le monde. Sans la santé, on ne peut rien faire. La dernière Coupe du monde est là pour nous le rappeler. On va prier pour que nos joueurs soient en bonne santé et pour qu’on puisse avoir un groupe au complet et en pleine forme. La gestion de ces blessures est une question très importante. On peut remonter à 2018 où on n’a jamais joué avec notre meilleure équipe. On a perdu Édouard Mendy, on a eu à perdre très tôt Alfred Ndiaye. Mais on a toujours su se mobiliser et faire de très bonnes choses. Aujourd’hui, on est attendu partout. Mais si on arrive à avoir la globalité de notre groupe, nos ambitions seront encore beaucoup plus fortes. On sait que quand on est au complet, on a une équipe compétitive et qui a emmagasiné beaucoup d’expérience.’’

Un statut de favoris du groupe D

‘’Les gens peuvent dire que le Soudan du Sud est moins fort et que le Sénégal est favori en tant que tenant champion d’Afrique en titre et que notre équipe regorge de beaucoup de talents. Mais on est toujours humble. Ce match, il faut bien le préparer. On ne sous-estime personne. Il faudra jouer à notre meilleur niveau, surtout qu’on a un deuxième match très important contre le Togo, qui sera un déplacement pas facile. Mais notre objectif est de prendre six points pour justement mieux préparer cette Can sur le plan psychologique et sur le capital confiance.’’

LOUIS GEORGES DIATTA