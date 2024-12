Alioune Badara Beye

L'écrivain et dramaturge sénégalais Alioune Badara Bèye est décédé hier dimanche. Il était le président de l'Association des écrivains sénégalais et celui de la Fédération internationale des écrivains de langue française.

Né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis, il est un écrivain sénégalais, à la fois dramaturge, auteur notamment de pièces historiques, poète et romancier, également fonctionnaire et éditeur. Il était le chargé de la coordination du 3e Festival mondial des arts nègres (Fesman III) qui s’est tenu du 10 au 31 décembre 2010 à Dakar. De son vivant, il a eu à écrire plusieurs œuvres et pièces théâtrales.

On peut en citer, entre autres, les pièces théâtrales ‘’Dialawali, terre de feu’’, (1980) et ‘’Le sacre du cedo’’, ‘’Maba, laisse le Sine’’, (1987), ‘’Nder en flammes’’, (1988), ‘’Demain, la fin du monde : un avertissement à tous les dictateurs du monde’’ (1993), ‘’Les larmes de la patrie, 2003’’. Concernant ses œuvres, il a eu à publier le roman ‘’Raki : fille lumière’’, paru en 2004, la poésie ‘’Les bourgeons de l'espoir’’ (2005) et ‘’De l'uniforme à la plume’’ (2008). La rédaction d’’’EnQuête’’ présente ses condoléances au monde de la culture et à sa famille.