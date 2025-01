Réuni en session ordinaire, le Secrétariat politique exécutif (SPE) de l’Alliance des forces de progrès (AFP) a ouvert ses travaux par un hommage au professeur Madior Diouf, décédé il y a quelques jours. Le SPE a exprimé son inquiétude quant aux menaces pesant sur les libertés publiques et la démocratie sénégalaise. Tout en reconnaissant la nécessité de la reddition des comptes, il a dénoncé son instrumentalisation à des fins politiques.

‘’La gouvernance ne peut se résumer à opposer un camp à un autre’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Dans cette optique, il a plaidé pour une réévaluation de la loi d’amnistie, estimant qu’elle devait être appliquée avec rigueur pour faire toute la lumière sur les violences meurtrières ayant secoué le pays entre 2021 et 2023. Sur le plan économique, le SPE de l’AFP a alerté sur la fragilité du pays, marquée par un déficit budgétaire inquiétant, une dette lourde et une inflation galopante. Face à ces défis, il a exhorté le gouvernement à prendre des mesures urgentes, notamment en faveur de l’emploi des jeunes.

Le SPE a également insisté sur la nécessité d’une gestion transparente et efficace des ressources pétrolières et gazières du pays, afin d’éviter les écueils d’une exploitation mal maîtrisée. Abordant les tensions géopolitiques actuelles, le SPE a souligné l’impact des conflits internationaux sur l’économie sénégalaise, notamment en raison des crises énergétiques et migratoires. Il a invité les autorités à adopter une posture proactive sur ces questions, en cohérence avec la tradition diplomatique du Sénégal. Enfin, le SPE de l’AFP a fait le bilan des élections législatives et félicité Mbaye Dione pour son élection à l’Assemblée nationale.

Il a annoncé la tenue d’un congrès le 12 avril 2025 à Dakar, visant à adapter les stratégies du parti aux défis contemporains. Cet événement sera également l’occasion de rendre hommage à Moustapha Niasse, figure historique de la politique sénégalaise. Le SPE a conclu en appelant à une coopération renforcée avec les forces démocratiques du pays, dans une dynamique de consolidation des acquis républicains.