Dans son élan de solidarité en faveur des élèves issus des milieux défavorisés, Enda Jeunesse Action a distribué des kits scolaires, des serviettes hygiéniques et des vélos aux élèves de six établissements scolaires de la commune de Kolda, facilitant ainsi l’accès à l’éducation pour ceux résidant dans des villages éloignés comme Saré Bilaly et Soukou. Ce matériel permet d’améliorer leurs conditions d’études.

Dans de nombreuses localités à travers le pays, à l’instar de la région de Kolda, de nombreux enfants vulnérables sont confrontés à des obstacles majeurs pour accéder à l’éducation. Les contraintes économiques et sociales auxquelles ils font face les empêchent souvent de bénéficier d’une éducation de qualité.

Conscients de cela, l’ONG Enda Jeunesse Action a décidé de venir en appui à certains enfants issus des milieux défavorisés en leur offrant des kits scolaires, des serviettes hygiéniques et des vélos, afin d’améliorer leurs études. Cela s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Porte-monnaie des enfants », financé par son partenaire hollandais Kinderspostzegels à hauteur de deux millions de francs CFA.

« Une partie de ce financement a permis l’achat des fournitures et des vélos, tandis que le reste sera destiné à des actions de sensibilisation auprès des écoles partenaires », a expliqué Madame Coumba Boye Sy, responsable du bureau Enda Jeunesse de Kolda.

Elle a ajouté que « cette distribution des kits scolaires et des serviettes hygiéniques vise à alléger les difficultés rencontrées par les élèves dans sa zone d’intervention et à encourager leur réussite scolaire. Tandis que la distribution de vélos répond ainsi au besoin urgent de mobilité pour ces jeunes qui parcourent de longues distances pour se rendre en classe. Le choix des bénéficiaires a été confié aux élèves eux-mêmes, avec un critère clé : l’éloignement géographique ».

Cette distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables a un impact significatif sur leur parcours éducatif, en leur offrant une chance de réussir. Les enfants vulnérables, tels que ceux issus de familles à faible revenu ou des zones rurales éloignées, sont souvent privés des ressources matérielles nécessaires pour aller à l’école.

Ces kits scolaires, qui comprennent des fournitures essentielles telles que des cahiers, des stylos, des crayons, des trousses, etc., leur permettent de participer pleinement aux activités scolaires et de développer leurs compétences. La distribution des kits scolaires offre aux enfants défavorisés une opportunité précieuse de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. En leur fournissant les outils nécessaires pour apprendre, ils sont en mesure de suivre les cours, de réaliser leurs devoirs et de participer activement à la vie scolaire. Cela contribue à améliorer leurs résultats académiques et à renforcer leur estime de soi.

Les bénéficiaires et leurs parents expriment leur gratitude

Au cours de la cérémonie de remise, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur détermination à exceller dans leurs études, promettant de produire de bons résultats et de réussir leurs examens. Les enseignants, représentés par Mme Diouf, ont également salué cette initiative. Ils ont souligné les progrès notables observés chez les élèves bénéficiaires, qui osent désormais prendre la parole en public et acceptent davantage de responsabilités.

Du côté des parents d’élèves, c’est la satisfaction totale. Ils ont profité de l’occasion pour plaider en faveur d’une augmentation du nombre de bénéficiaires, une demande à laquelle Enda Jeunesse Action semble prête à répondre. « Notre ambition est de couvrir tous les établissements scolaires de la commune de Kolda », a indiqué Mme Coumba Boye Sy, démontrant ainsi l’engagement de l’ONG envers le soutien de l’éducation dans cette contrée du Fouladou.

Cette initiative d’Enda Jeunesse Action représente un espoir pour les familles de la commune de Kolda, où l’accès aux fournitures scolaires et aux moyens de transport reste un défi pour de nombreux élèves. Par cet appui, l’organisation néerlandaise Kinderspostzegels et Enda Jeunesse Action illustrent leur dévouement à la cause éducative et offrent aux jeunes de Kolda des outils essentiels pour leur réussite.

En outre, la distribution de kits scolaires, de serviettes hygiéniques et de vélos aux enfants vulnérables favorise l’égalité des chances en leur offrant les mêmes opportunités que leurs pairs plus favorisés. Ces fournitures permettent à ces élèves, indépendamment de leur situation économique, d’éliminer la stigmatisation et les discriminations. Chaque enfant a ainsi la possibilité de s’épanouir et de développer son potentiel, indépendamment de son contexte social.

NFALY MANSALY