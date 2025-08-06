Publié le 6 Aug 2025 - 14:21
FESTIVAL IMAGE DU FLEUVE (FIF) DE BOGHÉ  

« Destin d’un migrant » d’Omar Brams Mbaye remporte le Grand Prix

 

Clap de fin pour la 5e édition du Festival Image du Fleuve (FIF) de Boghé en Mauritanie. Les porte-étendards du Sénégal ont bien représenté leur pays. Le film du Sénégalais Omar Brams Mbaye a remporté le Prix Guélaye d’Or, Grand Prix du festival. Par ailleurs, le film « Retour au Cinéma Vox » d’Amina Hawa Niang a reçu le Prix du Meilleur Court-Métrage de Fiction.

 

Bégué Boghé ! La joie des Sénégalais a été immense lors de la cérémonie de clôture. Le jury a salué dans le film primé « la pertinence du sujet toujours d’actualité, les efforts de réalisation et la richesse documentaire ».

Le Prix du Meilleur Court-Métrage de Fiction est revenu à la Sénégalaise Amina Hawa Niang pour « Retour au Cinéma Vox ». Le jury a apprécié « l’originalité du concept et le traitement narratif touchant, racontant une histoire profonde à travers des préadolescents qui ont su réparer ce que les adultes n’ont pu corriger ».

Le film « Goufdé » (court-métrage fiction) d’Oumar Ba a reçu une Mention Spéciale pour « l’aisance avec laquelle l’auteur aborde un sujet absent de nos écrans, bien que cette pratique persiste dans nos sociétés, portant atteinte aux droits des femmes ».

Dans la catégorie court-métrage documentaire, « Les Gestes de Saint-Louis » de Kira Bouchet (Sénégal) a également obtenu une Mention Spéciale. Le jury a salué « l’infiltration chorégraphique urbaine mettant en valeur le patrimoine de la ville tricentenaire à travers ses quartiers et marchés emblématiques ».

Les cinéastes Moussa Sène Absa (Sénégal) et Abderrahmane Sissako (Mauritanie) ont reçu un Prix Honorifique. Parmi les personnalités présentes figurait François Akouabou Adianaga, nouveau Directeur général du FESPACO.

BABACAR SY SEYE

