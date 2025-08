Gouvernance, fiscalité assumée : la pertinence du plan repose aussi sur son souci d’équité et de justice fiscale : taxation des secteurs numériques sous-fiscalisés, révision des contrats miniers et énergétiques, réduction du train de vie de l’État. Il s’agit là d’un redressement éthique, qui reconnaît que la souveraineté ne se proclame pas seulement, elle se finance, se protège et s’incarne dans la justice distributive. Un pacte générationnel : le Plan est plus qu’un instrument de politique publique, il s’agit d’un pacte intergénérationnel, qui engage les Sénégalais d’aujourd’hui et de demain. Il parle à la jeunesse, aux innovateurs, aux paysans, aux enseignants, à ceux qui font l’ossature invisible du progrès national. Il invite à l’appropriation citoyenne, à la veille collective, et à la vigilance démocratique.